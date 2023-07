Incendio en Central de Abasto de Toluca:  Responsables ofrecieron 1 mdp de soborno, revela AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya fueron detenidos todos los responsables del incendio en la Central de Abasto de Toluca, Estado de México, quienes intentaron sobornar a las autoridades policiacas con un millón de pesos para evadir la justicia.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO subrayó que en este hecho lamentable donde perdieron la vida nueve personas, entre ellas menores de edad, como en otras acciones de la delincuencia no habrá impunidad, ni tampoco se permite la corrupción.

“Ya están todos detenidos. Saben que cuando los fueron a detener a los responsables, ofrecieron un millón de pesos, y son otros tiempos, ya están detenidos”, reveló AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 13 de julio de 2023 https://t.co/nP2d6AcgXU — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 13, 2023

Delincuentes no podrán cometer fechorías

AMLO refirió que no se puede pensar que los delincuentes pueden cometer sus fechorías y no va a pasar nada, “como los delincuentes de cuello blanco, que hacían jugosos negocios al amparo del poder y ni siquiera perdían su respetabilidad. No, ni delincuencia organizada ni delincuencia de cuello blanco; cero corrupción y cero impunidad”, advirtió.

