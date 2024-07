AMLO señala que no se cerrará el caso Ayotzinapa; “fue muy buena la reunión” con los padres de los 43 normalistas, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que fue “muy buena” la reunión que sostuvo el miércoles con los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ante quienes refrendó que no habrá “carpetazo” en las investigaciones.

“Ellos saben que no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto, si no alcanzamos nosotros a encontrar a los jóvenes. Estamos todos los días con ese propósito, estamos haciendo entrevistas con los que están detenidos, con los que dejaron en libertad porque se argumentó que habían sido torturados, se está hablando con todos”, afirmó AMLO.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, informó que el próximo lunes les entregará, de manera formal, una carpeta personal con las investigaciones realizadas, ya que aún se recaba información sobre el caso Ayotzinapa.

El mandatario federal dijo que se habló con los familiares de los jóvenes sobre los avances en general, sin embargo se puso énfasis en la búsqueda de estos en Guerrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día lunes 29 de junio hará entrega de “una carpeta” a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. pic.twitter.com/jBG4verOaj — Azucena Uresti (@azucenau) July 4, 2024

Expuso que hay más de 100 detenidos, procesados; “se sigue con toda la investigación para conocer las causas, pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato”.

Recordó que se aprobó una ley de amnistía para conseguir información y saber el paradero de los jóvenes estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Agregó que se les informó a los padres y madres del análisis que se hizo a los restos localizados en el basurero de Cocula, que estaban pendientes de analizar, los cuales resultaron negativos al no corresponder a los estudiantes desaparecidos.

“Fue buena reunión, quedamos en vernos el día 29 de este mes, nos vamos a volver a reunir. También ese día los padres van a tener una reunión con la Presidenta electa (Claudia Sheinbaum)”, confirmó.

Respecto al informe personal que fue elaborado por él, López Obrador indicó que primero se los entregará a ellos, con anexos y toda la información que se tiene hasta la fecha.

Sobre la presencia de los abogados en la reunión del próximo 29 de julio con Sheinbaum en Palacio Nacional, comentó que es respetuoso de la decisión que los padres tomen.

“Si ellos deciden que estén, como de las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, van a participar, no tenemos nosotros ningún tipo de limitación, se está actuando de buena fe y nos importa mucho que avancemos”, finalizó.

KT

