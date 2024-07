'Cuando se reparte mal el botín, hay motín', asegura AMLO tras pleito en el PAN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó el la disputa entre el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, es un “pleito de cúpula”, donde “cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

En la conferencia matutina, AMLO se refirió de manera breve al encontronazo en redes sociales entre los líderes panistas por los recientes resultados electorales donde Acción Nacional en alianza con el PRI y PRD perdieron la Presidencia de la República.

Es un pleito de cúpula. Te lo puedo resumir en una frase coloquial: ‘Cuando se reparte mal el botín, hay motín. Ya AMLO

Más adelante, AMLO resaltó el nivel de conciencia que hay en el pueblo de México que hace un mes votó por la continuidad en la transformación del país al elegir a Claudia Sheinbaum.

AMLO relató que le llamó la atención las declaraciones del publicista Carlos Alazraki en su programa de televisión Atypical, donde a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que México “vive una dictadura”.

“Imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México en donde él y los que llegan a su programa y muchos otros hasta insultan al Presidente, y nunca jamás han sido censurados, ni serán censurados.

“Pero dice, ‘es que le dije a mi trabajadora doméstica’, él dice de otra forma, yo no puedo repetirlo, ‘no vayas a votar por la dictadura, y que llega el lunes y le dice ¿qué hiciste, votaste por ese movimiento? No, no, no, voté por Claudia Sheinbaum’”, comentó AMLO entre risas.

