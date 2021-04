AMLO revela que varios candidatos recibieron amenazas

Sin dar cifras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que varios candidatos a puestos de elección popular han sido amenazados no sólo por el crimen organizado sino por otro tipo de circunstancias, por lo cual se brindará el apoyo del Gobierno de la República.

"Algunos candidatos se han acercado a pedir protección, no tengo el dato, por tema del narcotráfico y otro tipo de amenazas, no sólo es narcotráfico, hay otro tipo de amenazas, no todo hay que cargarlo al narcotráfico", señaló AMLO en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Dio a conocer que durante la reunión del gabinete de seguridad se presentó un informe por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sobre el inicio de las campañas en distintos estados del país.

"Afortunadamente ayer que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente (con los candidatos), no hubo violencia, y esperemos que así se comporte", señaló el titular del Ejecutivo federal.

Durante el diálogo circular con medios de comunicación, AMLO difundió el reporte de la SSPC en el que sobresalen nueve casos relevantes de las elecciones, correspondientes al monitoreo del 2 al 4 de abril.

De ellos, cuatro eventos fueron relevantes como el caso del estado de Colima donde el candidato a la diputación local del partido Redes Sociales Progresistas, José Guadalupe Rojo, denunció haber sido amenazado de muerte por el presidente y secretario electoral de la entidad.

En tanto que en Quintana Roo, la candidata a la presidencia municipal de Tulum por Movimiento Ciudadano, Emelia Patricia de la Torre, pidió al Presidente López Obrador, medidas de protección y seguridad, debido a las constantes amenazas que ha recibido.

De acuerdo con el monitoreo, en el estado de México el presidente del Comité Municipal del PRI en Valle de Bravo, Mario Salazar Martínez, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, debido a que el 31 de marzo pasado recibió un mensaje de texto donde presuntamente le exigían 20 millones de pesos a cambio de protección del Cártel Jalisco Nueva Generación.

EGC