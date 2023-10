AMLO: El rezago no se puede resolver en 6 años

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó una baja en la pobreza y récord en empleo y la fortaleza del peso frente al dólar, aunque reconoció que no se puede resolver todo en seis años porque hay mucho rezago.

“Entonces, sí me siento muy contento, mucho muy contento. Y faltan cosas y hay que seguir haciendo más, porque es mucho el atraso, fue mucho el rezago. Se dedicaron por décadas a robar, a saquear y se olvidaron del pueblo, entonces, esto no se puede resolver del todo en seis años. Ya comenzó el proceso de transformación, hay que darle continuidad”, dijo.

En su conferencia mañanera, el mandatario destacó también los logros en su gobierno.

“Ahora ¿qué, no es una transformación? ¿Qué, no lo logramos, y sin violencia? Hay muchos elementos para decir que, a pesar de la pandemia, está creciendo la economía, ya rebasamos los 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social.

“Récord en empleos, récord en inversión extranjera, 30 mil millones de dólares en el semestre, principal socio comercial de Estados Unidos; el peso, la moneda más fortalecida en el mundo con relación al dólar; reducción de pobreza, reducción de desigualdad, etcétera, etcétera”, afirmó.

En la conferencia de prensa, reiteró que en México la transformación se logró sin violencia con el respaldo del pueblo, después de muchos años de atraso en que los gobiernos anteriores dejaron al país porque se dedicaron a robar por décadas.

En ese contexto, informó que a un año de concluir su mandato ya cumplió 99 por ciento de los compromisos que hizo en campaña, y el único que falta es el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

“Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese”, explicó al señalar que es 99 por ciento lo cumplido hasta hoy. “Pero, además, estoy haciendo cosas a las que no me comprometí, muchísimas más. Y me siento muy orgulloso sólo de dos cosas, de dos, que ya están, me puedo ir tranquilo mañana”, enfatizó.

Por ello, pidió a sus adversarios que “no coman ansias” porque ya falta poco menos de un año del gobierno actual, que seguirá con la transformación del país.

Aseguró que la población está muy contenta con la actual administración, ya que se gobierna para la gente y no en favor de una minoría como se hacía antes en los gobiernos neoliberales.En este Gobierno, abundó, se le da preferencia a la gente humilde, muy pobre, y esto humaniza a los servidores públicos de la 4T.

“La gente está muy contenta participando en la transformación, y en todo el país la gente está contenta porque se está gobernando para el pueblo”, afirmó.

Y recordó que el fin de semana hizo un recorrido por el Edomex con la gobernadora Delfina Gómez, donde estuvo en Tecámac, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, municipios donde vio a la gente contenta.