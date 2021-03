AMLO saca pañuelo blanco y asegura que acabó la corrupción en altos funcionarios

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador sacó el "pañuelo blanco" para asegurar que en la parte de arriba del gobierno federal ya no hay corrupción, "aunque les de coraje a los conservas ya se acabó porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción".

Añadió que el gobierno estaba organizado para robar no para servir al pueblo, era un comité al servicio de traficantes de influencia, de una minoría rapaz, no un gobierno para el pueblo, "no les importaba, eran negocios, bussiness, qué le vendo al gobierno, qué negocios hago con el gobierno".

La corrupción, abundó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras porque si en la parte de arriba del gobierno hay esa práctica, nunca se va a resolver el problema.

AMLO opinó que es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado de los actos de corrupción; se entera de todo, puede ser que algunas cosas se ocultan pero pronto se sabe.

Me llevé tiempo en saber cómo está lo de los reclusorios, pero finalmente me enteré y no me quedé callado; me enteré de que se tenían contratados ocho reclusorios y que se pagaban 16 mil millones de pesos al año Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Me enteré de los contratos de los gasoductos, de Odebrecht, de la compra de la planta de fertilizantes, del negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras que venden la luz a precios elevadísimos con la bandera de energías limpias, no contaminantes y todo eso se ha ido ordenando", subrayó.

Agregó que otros asuntos de los que pudo conocer y los denunció públicamente son el no aumento del salario mínimo en 36 años. Me enteré de que las comisiones de las Afores eran de las más altas del mundo y ya son de las más bajas en beneficio de los trabajadores, y ahí se avanza poco a poco..

AMLO sostuvo que en sexenios anteriores se fue fraguando la corrupción, por eso cuando se llegó al gobierno comenzó el proceso para revertir esa descomposición y concretar la Cuarta Transformación.

