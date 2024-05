AMLO señala que la CDMX se ha vuelto más "conservadora"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Ciudad de México se ha vuelto más "conservadora", esto en su conferencia de prensa matutina de este 8 de mayo.

En la conocida mañanera, el titular del Ejecutivo Federal dijo que la gente de la capital se ha vuelto más conservadora y en contraparte destacó que los habitantes de Iztapalapa lo "sacaron adelante".

En ese sentido, los señalamientos se dieron luego de que fue cuestionado sobre "¿por qué le dan tanta importancia, señor, a medios de la Ciudad de México?".

A lo que el Presidente aclaró que es porque en la capital "es donde necesita más protección porque es donde está más sometida a fuertes campañas de manipulación. De todas formas, estamos hablando de la gran Ciudad de México, la capital de la república, pero sí me llama mucho la atención".

También mencionó que le dedica tiempo a hablar de los medios de la CDMX porque "últimamente, porque no era así la Ciudad de México, la gente en la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre; bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco; y siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre. La gente de Iztapalapa me sacó adelante".

El mandatario aseguró que los medios de los estados son más objetivos y recalcó que en la CDMX hay más clase media.

"Entonces, hay sectores, no toda la clase media porque no se trata de decir ‘toda la clase media’, no, no, no, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas. Y también aquí es la sede de los fifís, ni modo que van a encontrar un junior como Claudio X González en un estado de la república, no", señaló el Presidente.

FBPT