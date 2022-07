AMLO se solidariza con Ken Salazar por ataques en la prensa, pero sirve para que vea lo que se siente, le dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien de acuerdo con una nota periodística del diario The New York Times, ha perdido la confianza de funcionarios federales de su país por contradecir a la Casa Blanca con tal de aliarse con el mandatario mexicano.

López Obrador acusó al diario de pretender someter a nuestro país a las decisiones de otra nación.

“El New York Times están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia, no, México es un país independiente libre y soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún gobierno del mundo; así sean nuestros vecinos de Estados Unidos, o sea de China o de Rusia, nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo por eso nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Entonces nuestro apoyo, pero para que vea también lo que se siente, jejejeje, no pasa nada absolutamente”, dijo en tono sarcástico el mandatario.

Recomendó al Embajador tomar con calma este tipo de ataques, porque son comunes, pero ahora no resultan contundentes como en el pasado.

“Antes un caso así era demoledor, era tremendo, ya no, pero además si ya no tiene razón, si es una falsedad, es una mentira. Antes lo hemos dicho ´la calumnia cuando no mancha tizna´, pero ahora ya no, aunque se trate del New York Times, Washington Post, a lo mejor se enojaron por lo de ayer de (Julian) Assange, aunque esto lo preparan con tiempo”, reconoció.

.@lopezobrador_ se solidariza con Ken Salazar (@USAmbMex) por ataques en la prensa, pero sirve para que vea lo que se siente, le dice https://t.co/QaPujt2k1G pic.twitter.com/UXN6liwsQs — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 5, 2022

El Presidente mexicano se refería a sus declaraciones del lunes, cuando dijo que si no había una campaña a favor del periodista Julian Assange, que evite su extradición a Estados Unidos y sea condenado a cadena perpetua, debería desmontarse la Estatua de la Libertad, porque ya no habría nada que represente esa obra en la Unión Americana.

