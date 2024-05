AMLO suspende mañaneras los días 30 y 31 de mayo, pese a no estar prohibido por el INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que suspenderá la conferencia mañanera los días 30 y 31 de mayo, previo a las elecciones del domingo 2 de junio, aun cuando no hay ningún impedimento por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es 29 de mayo. Vamos a tener conferencia ese día, pero ya no el jueves ni el viernes. Tengo una gira pero de otro tipo, cultural. No me va a ver nadie para que quede claro. El 1 de junio, Día de la Marina habrá un acto, pero muy cerrado con los marinos”, dijo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 8 de mayo de 2024. https://t.co/tbytTU04ri — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 8, 2024

AMLO informó que la celebración con los marinos será estrictamente privado en las Islas Marías, con el propósito de que no se pueda considerar que se trata de algún acto con fines electorales.

Manifestó que el 2 de junio estará en Palacio Nacional para salir a votar en la casilla que le corresponde, a un costado sobre la calle de Moneda. “Tenemos que votar, sí tengo que votar, es voluntario pero es muy importante participar”, apuntó AMLO.

Al día siguiente de la elección, el mandatario sostendrá un encuentro con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Palacio, para dar a conocer los avances de la investigación antes de que termine su mandato a finales de septiembre.

AMLO adelantó que a partir del lunes 13 y hasta el próximo 29 de mayo hará un recorrido para revisar todo lo de salud con los gobernadores y gobernadoras, estado por estado, para ver de primera mano este tema, porque el objetivo es dejar el mejor sistema de salud en el mundo.

“Lo voy a hacer así porque lo quiero ver a detalle, podríamos reunirnos todos los gobernadores y hacer una evaluación de oficina, pero no, quiero ir estado por estado porque a partir de ahí iniciamos el plan, o mejor dicho entra la etapa de reforzamiento del plan de salud”, detalló AMLO.

AMLO reiteró que a partir del 2 de septiembre iniciará el recorrido por 23 entidades para izar la bandera blanca de salud, y para entonces, abundó, tienen que haber médicos en los más de 11 mil centros de salud, así como contar con el presupuesto para emprender el programa “La Clínica es nuestra”.

“Me ayuden a cumplir el compromiso de tener el mejor sistema de salud pública del mundo”, sostuvo AMLO durante la conferencia matutina, al señalar que se busca garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos desde la consulta, entrega de medicinas, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, especialistas, todo gratuito.

AMLO reiteró también que el 17 de mayo se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en Tapachula, Chiapas, para abordar el tema migratorio y la seguridad fronteriza, donde también se llevarán a cabo la reunión del gabinete de seguridad y la mañanera.

Posteriormente, dijo, visitará los estados de Tabasco y Veracruz, el viernes; para el sábado, Oaxaca y Guerrero, y el domingo Colima y Michoacán, con el tema de salud.

