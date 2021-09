AMLO ve inmoral bloqueo del PRI a Quirino... y priistas, dardo envenenado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que seguirá invitando a gobernadores para sumarse a su gabinete y cuestionó las “trabas” que el PRI le quiere poner al mandatario de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Durante la conferencia de prensa matutina, aseveró que el tricolor no debe enojarse porque Ordaz sea propuesto para un cargo diplomático y que represente al país.

“No va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias.

“Y la representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más del gobierno o del Ejecutivo, inclusive del Presidente, por eso se requiere la autorización del Senado. Representan a la nación, a un país, a todos, es algo muy honroso el representar a México en otro país”, expresó.

López Obrador enfatizó que los líderes de los partidos no pueden amenazar a sus militantes para que no formen parte de otro proyecto gubernamental, sobre todo porque, insistió, se trata de ayudar al país.

No va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno. Ojalá se rectifique esa postura, porque no debe actuarse de esa forma