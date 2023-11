AMLO visitará Acapulco; sólo estará en base naval para reunión de evaluación

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la tarde de este martes visitará la base naval en Acapulco, Guerrero, zona afectada por el devastador paso del huracán Otis, para encabezar una reunión de evaluación.

Ante la pregunta de medios sobre su visita a Acapulco, Guerrero, informó que el motivo de ésta será visitar la base naval para participar en una reunión de evaluación sobre el avance en la reconstrucción de las zonas afectadas, si bien no recorrerá las colonias dañadas.

A propósito, dijo que, desde el inicio de la emergencia por el paso de Otis en Guerrero ha realizado visitas, con lo cual responde a las críticas de opositores quienes dicen que su apoyo a los necesitados ha sido escaso.

“Los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Fui desde el primer día, recorrí todo y me di cuenta todo lo que se necesitaba para el plan de reconstrucción”, dijo.

Por su parte, López Obrador dijo que en Acapulco ya se han censado más de 200 mil viviendas, en un trabajo casa por casa. Ratificó que en la reconstrucción del puerto se entregarán tres millones de despensas, incluidos huevos como parte del apoyo a la población.

“Estamos pensando que hay 250 mil familias afectadas y se está contemplando una canasta de 24 productos por semana a cada familia, durante tres meses. Hagan la cuenta y son tres millones de canastas.

“Solo estas tres millones de canastas van a significar una erogación de 2 mil 500 a 3 mil millones de pesos”, destacó AMLO. Consideró que ni cuando el paso del huracán Paulina se destinaron tantos recursos como ahora porque se van a distribuir 250 mil colchones, e igual número de estufas, vajillas, ventiladores.

El mandatario afirmó que el “pueblo de México está bendito” porque un huracán de esas dimensiones podría haber provocado más daño, pero ayudó que en este caso fue más viento que lluvia, a diferencia de Paulina donde hubo más lluvia.

