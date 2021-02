“Antivacunas ponen en riesgo control de virus”

Los grupos antivacunas en México son un peligro en la pandemia por Covid-19 y otros padecimientos, ya que pueden regresar enfermedades que se consideraban controladas desde hace muchos años, aseguraron expertos.

En entrevista con La Razón, Jaime Bustos, microbiólogo de la UAM Xochimilco, aseguró que las personas antivacunas son un gran riesgo para el control de las enfermedades, ya que en el caso de Covid-19 debe vacunarse a la totalidad de la población para evitar que el virus se expanda y permanezca entre las personas, de lo contrario, jamás se controlará.

“Sí pueden afectar, ya que el objetivo de la vacunación es que la gente quede protegida. Mientras mayor población se vacune es mejor, ya que el virus no va a tener donde replicarse y se va a morir, entonces comenzará a bajar el número de contagios”, destacó.

El 4 de marzo de 2020, autoridades de Salud de la Ciudad de México detectaron el caso de una menor de ocho años con sarampión, enfermedad controlada desde los años noventa, y un mes después, ya eran 104 casos. Organizaciones civiles responsabilizaron a los movimientos antivacunaspor el rebrote de este tipo de enfermedades.

Por separado, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, también refirió que los antivacunas son un riesgo para la población, lo que se agrava por la falta de medicamentos en los hospitales del país.

“Claro que afectan, ya que no hay inmunidad de rebaño. Mientras haya más personas que no se ponen las vacunas, hay mayor riesgo de no controlar una pandemia y de que regresan enfermedades ya controladas como difteria, tosferina o sarampión”, destacó.

Jesús Eduardo Elizondo Ochoa, especialista en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirmó a este medio que existen grupos formados principalmente en redes sociales que difunden ideas falsas o equivocadas en torno a la vacunación, de cualquier tipo, pero en específico, contra Covid-19 con intereses políticos e incluso económicos.

“Puede ser un golpe económico contra las empresas, puede ser un golpe político, básicamente yo no lo he visto como un grupo plenamente organizado en México, pero sí grupos de difusión de noticias falsas y que muchos pueden caer en estas trampas”, resaltó.

El experto agregó que estos grupos antivacunas difunden teorías “conspiracionistas” sin sentido tales como “que la vacuna contiene un chip que controlará tu mente o va a modificar tu ADN (ácido desoxirribonucleico), incluso que es una trama internacional porque los chinos se quieren apoderar del mundo”, dijo el especialista.

Lamentablemente, dijo, son teorías que difunden personajes influyentes como actores, cantantes e incluso miembros de la iglesia, que tienen un impacto profundo entre sus seguidores, a pesar de que carecen de una base científica sólida.

Al margen del movimiento, hay personas que tienen sus reservas respecto a la vacuna, como Mario López, trabajador de un restaurante en la alcaldía Tlalpan, está enterado de que ya inició la Estrategia Nacional de Vacunación, pero él prefiere esperar.

“Hay doctores que tampoco se piensan vacunar, entonces yo, por criterio propio, prefiero que se ‘calmen las aguas’ y ver que realmente funcione una vacuna, porque dicen que unas son para cierta edad, otras de otro tipo, que la patito, entonces yo pienso que mientras estemos saludables, estamos del otro lado”, dijo.