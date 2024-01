Aplaude México medidas de la CIJ en el conflicto de Gaza para evitar genocidio de civiles

El Gobierno de México expresó su beneplácito por las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para asegurar que no se cometan actos de genocidio en contra de la población palestina en la Franja de Gaza.

Sin embargo, precisó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el cumplimiento de dichas medidas, resulta indispensable poner un alto a las hostilidades, por lo cual México refrendó su llamado a las partes para implementar un cese al fuego inmediato y duradero.

De esta manera, agregó, se detendrá el sufrimiento de la población civil y se permitrá a las partes entablar negociaciones que pongan fin al conflicto que inició el pasado 7 de octubre.

En un comunicado, la Cancillería subrayó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ratifica su respaldo a la justicia internacional y, en particular, a la Corte Internacional de Justicia.

Recordó que, desde el ataque violento llevado a cabo por militantes de Hamas en contra de civiles en Israel, se ha dado puntual seguimiento a las iniciativas multilaterales que buscan un cese al fuego ante la escalada de violencia en Gaza, favoreciendo siempre las acciones basadas en la solución pacífica de controversias.

“México reitera su profunda preocupación por la dimensión de la catástrofe humanitaria que las hostilidades en este conflicto han generado, especialmente, la muerte de miles de civiles y la destrucción de infraestructura”, agregó.

La SRE explicó que la CIJ ordenó tomar las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de genocidio en contra de la población palestina en Gaza, lo que incluye no cometer asesinatos, que no se lesione en forma grave su integridad física o mental, que no se les someta intencionalmente a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y medidas destinadas a impedir los nacimientos.

También ordena prevenir y sancionar la incitación al genocidio, permitir la entrada y suministro de asistencia humanitaria y preservar la evidencia.

Atender las resoluciones de la Corte y garantizar su cumplimiento, es esencial para mantener la paz y el estado de derecho , puntualizó.

