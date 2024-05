Aplicación móvil CBP One viola derechos de personas que solicitan asilo en EU: Amnistía Internacional.

El uso obligatorio de la aplicación móvil CBP One, como único medio para solicitar asilo en Estados Unidos, constituye una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, titulado Estados Unidos: CBP One: ¿Auxilio o trampa?, documenta las preocupaciones en materia de derechos humanos asociadas con la aplicación móvil y arroja luz sobre las implicaciones de la Regla Final de Elusión de las Vías Legales, más conocida como Prohibición del Asilo, introducida por el gobierno de Biden el 11 de mayo de 2023.

“La Prohibición del Asilo impone severas restricciones a las personas solicitantes de asilo que entran en Estados Unidos desde México por la frontera sur, niega los derechos humanos y viola el derecho internacional”, consideró Amnistía Internacional.

La organización afirma que la regla Final viola el derecho a solicitar asilo, así como los principios de no devolución (non-refoulement) y no penalización. “En virtud de esta regla, las personas están obligadas a utilizar la aplicación CBP One para programar citas en puntos de entrada si desean ser consideradas admisibles para el asilo, lo que añade complejidad y obstáculos a un proceso ya de por sí difícil”.

“El uso de la aplicación CBP One condiciona la entrada en el territorio y el acceso al asilo al hecho de personarse en un punto de entrada con una cita previa, lo cual no es factible para algunas personas”, ha declarado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Aunque las innovaciones tecnológicas podrían favorecer el tránsito seguro y unos procesos de tramitación en la frontera más ordenados, los programas como CBP One no pueden condicionar y limitar la manera de buscar protección internacional en Estados Unidos”, advirtió.

El informe de Amnistía Internacional documenta las importantes trabas a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo a la hora de usar la aplicación CBP One, trabas que incluyen obstáculos tecnológicos, limitaciones lingüísticas y de alfabetización, información errónea y arbitrariedad en la asignación de citas. La aplicación CBP One, disponible únicamente en inglés, español y criollo haitiano, funciona según un sistema en el que las citas diarias se distribuyen principalmente al azar, lo que provoca situaciones incoherentes entre las personas que solicitan asilo y las deja en un estado de incertidumbre y riesgo.

El informe expone también la situación a la que se enfrentan las personas solicitantes de asilo que esperan en México a recibir una cita de CBP One.

Según las conclusiones, México se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso para las personas que solicitan asilo, quienes a menudo se convierten en víctimas de extorsión, secuestro, discriminación y violencia sexual y de género a manos de agentes tanto estatales como no estatales.

Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que ponga fin de inmediato a la implementación de su Prohibición de Asilo y a la utilización obligatoria de la aplicación CBP One, pues ambas constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados.

También Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo que están en tránsito, lo cual incluye garantizar el acceso a los puntos de entrada en Estados Unidos e implementar medidas para abordar la violencia y la discriminación contra quienes solicitan asilo dentro de sus fronteras.

