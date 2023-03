“Ya aprendí la lección”, dice Monreal sobre propuestas para INAI tras veto de AMLO.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que ya aprendió la lección, por lo que no promoverá a ningún aspirante a comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Luego de que fueron vetados los dos comisionados que nombró la Cámara alta, entre los que estaba el que propuso el coordinador de Morena, Rafael Luna Alvizo, expuso que él ya no tiene ninguna propuesta para no “echarlos a perder”.

“No, no tengo ninguno, ya aprendí la lección. No quiero echarlos a perder. Aunque es muy bueno el perfil de Rafael Luna, no quiero lastimar a ninguno, y ya aprendí la lección, no voy a mencionar a nadie en lo particular”, declaró.

Recordó que apenas en la sesión del pleno de este miércoles se hará del conocimiento formal del veto presidencial, pero desde la semana pasada comenzó el acercamiento con los coordinadores parlamentarios para definir la ruta a seguir para hacer las designaciones correspondientes.

En ese sentido, mencionó que es viable que en lugar de emitir una nueva convocatoria, se tomen perfiles de la misma lista con la que ya cuentan, aunque insistió en que ya no hará una propuesta propia.

“Sí, yo creo que para ser un proceso más de celeridad, es conveniente que de los nombres que están registrados como aspirantes podamos intentar hacer un esfuerzo de consenso”, indicó.

JVR