Aprueban en comisiones de la Cámara extinguir fideicomisos del Poder Judicial; pasa al pleno

Tras más de dos horas de discusión, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó esta noche la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propuesta por Morena, con la que se busca extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El dictamen fue avalado con 30 votos de Morena, PT y el PVEM, contra los 21 que sumó la oposición. Con esto, el proyecto ahora tiene posibilidad de ser subido al Pleno para su discusión en la sesión de mañana, donde la 4T tiene los votos para aprobarlo y así se remita al Senado para su ratificación.

El análisis de la iniciativa promovida por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, se dio a pesar de que la oposición argumentó que la Comisión no tenía competencias para dictaminarla, pues a pesar de que aborda temas financieros, los fideicomisos no forman parte de ello y no involucra reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

Tanto el PRI como el PAN solicitaron que se declinara la dictaminación. El priista José Francisco Yunes advirtió inconsistencias en la inclusión de un último párrafo en el artículo cuarto transitorio, en el que se indica que los remanentes de los fideicomisos extintos deberán ser remitidos a la Tesorería de la Federación.

Explicó que la primera inconsistencia era que por este apartado era necesario que la iniciativa se acompañara de una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo artículo 12, recalcó, además indica que los remanentes de fideicomisos extintos de este poder se deberán remitir a las tesorerías correspondientes, no necesariamente a la Tesofe.

Con 27 votos, Morena y aliados consiguieron que la iniciativa sí fuera abordada.

Ya entrados en la discusión, la panista Margarita Zavala reclamó que para esta iniciativa no se haya escuchado a magistrados, jueces ni a ningún empleado que podrá ver violentados sus derechos, por lo que advirtió que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No importa que sea el Poder Judicial o los poderes judiciales donde haya menos expectativa de vida por la tensión en la que están… Claro que lo vamos a litigar, se va a ir a la Corte y es otra vez desgastar a la Corte para que declare esto inconstitucional, violatorio de derechos humano de los trabajadores, pero que no sean ustedes, sino la propia Corte que, como ya dijeron, no es parte de la 4T”, reclamó.

Y es que antes, el petista Reginaldo Sandoval defendió la iniciativa al opinar que están en la “ruta correcta” y pidió a la oposición no temer de modificar al máximo tribunal, el cual, destacó, no le ha querido “entrar a la 4T”.

“Estamos en la dirección correcta y no se asusten porque estamos tocando algo de Poder Judicial, sabemos que es un área, un poder que no ha querido entrar a la 4T, aquí por mayoría la llevamos, por el ejecutivo, porque ganamos… No le tengamos miedo entrarle a modificar eso”, dijo.

Leo