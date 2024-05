Apuestan a “cansar a migrantes” para frenar flujos a la frontera con EU

Una de las razones por las que se registró una baja en el número de detenciones en abril por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en su frontera común en México, es la estrategia de “cansar” a las personas para que eviten seguir trasladándose a los estados del norte mexicano.

De acuerdo con expertos, las autoridades mexicanas dieron la orden a empresas de autobuses de no vender boletos a migrantes, no subirlos a los camiones foráneos, además de bajarlos de los trenes que se trasladan a entidades del norte, pues en los últimos meses fue la forma preferida de la gente para alcanzar el sueño americano al no contar con opciones de llegada; aparte de la misma contención que existe desde la frontera sur.

Cifras de CBP detallan que la reducción en el mes de abril fue de 5 por ciento, respecto al mes pasado, sin embargo, los expertos aseguran que sigue siendo un número muy alto el que se tiene mensualmente de detenciones migrantes.

Isabel Turcios, vocera de la Casa del Migrante en Piedras Negras, Coahuila dijo a este diario que la baja en las detenciones se debe por la prohibición que hay en los estados del norte, para que las personas aborden autobuses o suban al tren.

“La Guardia Nacional está muy fuerte por acá, pues a los migrantes les prohíben subir al tren porque de muchos es su llegada, ya que no tienen la manera de subir a los autobuses, ya que las autoridades les piden a las empresas no venderles boletos, por ello tienen que subir al tren y en muchos casos ya no los dejan tampoco”, explicó.

Gráfico

La activista dijo que otro de los problemas es que las respuestas a solicitudes de asilo al vecino del norte tardan mucho tiempo, y por ello, muchas personas deciden regresar, aunque aclaró que la llegada sigue siendo constante.

El reporte detalla que en los cuatro primeros meses de este año se registraron 735 mil 187 detenciones, contra 719 mil 229 del año pasado en el mismo periodo, un aumento de 2 por ciento. Además, los originarios de Sudamérica y El Caribe son los que encabezan las capturas con 49 por ciento del total (360 mil 209), seguido de México con 33 por ciento del total (248 mil 436).

En tanto, Javier Urbano, investigador de la Universidad Iberoamericana coincidió en que existe una estrategia “de cansancio” por parte de las autoridades, que empieza desde la frontera sur de México con la orden de no dejarlos salir, lo que se traduce en salidas masivas en caravanas.

“La estrategia es cansar a los migrantes, quienes después de un tiempo se cansan, se van o intentan cruzar por la falta de resultados; esa es la mecánica, mientras que solo se acepta a un porcentaje de venezolanos y cubanos en Estados Unidos; centroamericanos y mexicanos están vetados”, indicó.

Dijo que por el momento en ambas naciones no hay protección internacional, pues ambos gobiernos buscan desalentar la migración, por ello, el porcentaje de aceptación es sumamente bajo, aunque aumentan las capturas por mes o disminuyen, pero número sigue siendo alto.

Gráfico

Señaló que en tanto Estados Unidos como en México ya se abandonó por el momento, el tema de la migración y la regularización, debido a la época electoral, lo que está dejando a miles de personas en la indefensión.

“Ya tiene abandonado el gobierno de Estados Unidos el proceso de asilo en la frontera norte, mientras que en el sur de México ya son comunes las caravanas, porque también se abandonaron a las personas y por ende, no hay regularización, no hay procesos y todo va muy lento. La gente se desespera y sale, pero siguen trasladándose sin control”, dijo.

Otro de los problemas es que en Panamá, siguen cruzando personas por la Selva del Darién, pues cifras oficiales en esa nación detallan que en lo que va de 2024 más de cien mil personas han cruzado, mientras Unicef estima que, para el cierre de este año, cerca de 800 mil personas, incluidos niños, podrían cruzar la selva.

“Muchos de ellos han muerto en este arduo y peligroso viaje. Muchas mujeres han dado a luz durante la travesía, trayendo una nueva vida al mundo en las circunstancias más difíciles”, dijo Ted Chaiban, director ejecutivo adjunto de Unicef.