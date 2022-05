Aristegui y Chumel Torres dicen que “Va por México” utilizó su imagen sin permiso

La periodista Carmen Aristegui y el youtuber Jose Manuel "Chumel" Torres denunciaron que los integrantes de la coalición “Va por México”, cuyo grupo está conformado por el PRI, PAN y PRD, utilizaron sus fotografías sin permiso.

Durante una conferencia encabezada por Alejandro Moreno, dirigente del PRI y Marko Cortés, líder del PAN, dicha coalición opositora al Gobierno de la 4T, anunció que lanzarán una propuesta conjunta en materia electoral.

Los políticos aprovecharon el evento para denunciar que han sido señalados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de estar en contra de su administración.

Sin embargo, señalaron que no son los únicos que son víctimas de estas acusaciones, por lo que mostraron un muro, en donde colocaron los rostros de todos aquellas personas que han sufrido persecución política por parte del gobierno guinda.

El muro contra una supuesta persecución política, donde aparecen los rostros de Aristegui y Chumel Foto: Eduardo Cabrera Cruz

La fotografía de la periodista Carmen Aristegui y del youtuber Chumel Torres se encontraban expuestas en este muro, en compañía de más de 200 rostros de diputados y periodistas.

México se está convirtiendo en la nueva cara del autoritarismo en Latinoamérica y si no ponemos un alto, nuestro país se convertirá en una dictadura.#VaPorMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/a312tfNS8i — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 2, 2022

Al respecto, la comunicadora aseguró que nadie le pidió permiso para usar su imagen.

“Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas al periodismo, y otras personas dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición está identificando como perseguidos, persecución política… En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de partidos políticos para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento”, declaró esta mañana, durante el programa Aristegui En Vivo.

Chumel Torres también se mostró inconforme ante dicha exposición:

"Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso", escribió en sus redes sociales.

