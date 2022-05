Oposición embiste contra la Electoral

Al refrendar su defensa del INE, los dirigentes de la alianza opositora conformada por el PAN, PRI y PRD anunciaron su rechazo a la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que perfilaron una contrapropuesta.

En conferencia de prensa, los líderes de oposición apuntaron que cada partido construirá su propia propuesta de reforma, para presentar una sola, como bloque legislativo, en el Congreso.

Al respecto, el líder del PAN, Marko Cortés, puntualizó que impulsarán una segunda vuelta presidencial, elecciones primarias organizadas por el INE y la eliminación de la sobrerrepresentación y transfuguismo entre partidos.

Otros puntos son la prohibición del uso de programas sociales con fines electorales y la nulidad de la elección cuando se compruebe la participación de la delincuencia organizada.

Además, el dirigente panista propuso la regulación de las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos electorales.

“La propuesta electoral del Presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE, del árbitro electoral, del Tribunal Electoral y, por supuesto, de la libertad y la democracia”, manifestó.

Por ello, refrendó que el INE cuenta con Acción Nacional y con la coalición Va por México.

En su participación, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que ninguna de las reformas enviadas por el Presidente va a pasar, mientras que desde la coalición impulsarán una propuesta ciudadana.

Moreno Cárdenas también condenó la que consideró persecución política contra los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, así como contra comunicadores y cualquiera que no está de acuerdo con las propuestas de la Cuarta Transformación.

“Morena está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo. Sistemáticamente atacan a la prensa cuando no les favorece”, acusó.

El líder priista también arremetió contra el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien promueve este “linchamiento”, al llamar traidores a la patria a los diputados de oposición.

“A la vista de todos, Mario Delgado es un tipo irresponsable, desfasado de la realidad, delincuente electoral confeso, y se atreve a promover una consulta para enjuiciar a nuestros diputados, llamándoles traidores a la patria. Así como lo hacen en los regímenes fascistas, que se escudan en la nación para justificar sus atropellos”, expresó Alejandro Moreno.

PAN DESCARTA PALIZA. Ante la afirmación del Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que en las elecciones presidenciales de 2024 no sólo ganarán, sino que será por “paliza”, el PAN en el Senado aseguró que, por el contrario, en los próximos comicios “se irán”.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, lamentó que, con estas declaraciones, el titular del Ejecutivo federal “continúe violentando la ley” al utilizar el micrófono presidencial para favorecer a su partido.

“No está dando resultados, no está generando seguridad, no está generando servicios de salud, no está generando economía. Lamentablemente, el Presidente de la República a quien está dándole una paliza es a esos 30 millones de mexicanos que votaron por él y confiaron en él”, señaló.

Por eso, la senadora panista afirmó que, pese a su obsesión de penetrar ideológicamente al país en el 2024, su “Gobierno populista” se irá.

“Proyecto debe hacerse con cabezas, no hígados”

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, enfatizó que la Reforma Electoral tiene que realizarse “con la suma de muchas cabezas y no con la de hígados”.

“Si la base de la reforma es que me cae gordo el INE y traigo atravesado al INE y al IFE desde hace no sé cuánto, pues entonces va a salir mal”, declaró.

Córdova Vianello señaló que sólo así se tendrá la claridad para reconocer que la nueva propuesta de Reforma Electoral presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no eliminará los fraudes, porque éstos ya no ocurren.

“En México, los fraudes no ocurren ya hace un rato, más que en el imaginario de algunos, o en la narrativa de los malos perdedores”, aseveró.

Durante su participación en la mesa Agenda Electoral: Revocación de Mandato y ¿posible reforma?, organizada por el ITAM, subrayó que el proyecto presentado el pasado jueves tiene que ser resultado de un buen diagnóstico y un amplio consenso.

Remarcó que la modificación al sistema electoral tiene tal relevancia, que debe estar bien pensada: “Una Reforma Electoral tiene que ser bien pensada, sustentada en datos, tiene que hacerse con la suma de muchas cabezas, no con la suma de muchos hígados”.

Córdova reiteró que una Reforma Electoral no es ni necesaria, ni pertinente, por lo que “podemos ir a las elecciones del 2024 con el sistema electoral que tenemos”.