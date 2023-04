Armenta critica a comisionados del instituto

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, arremetió en contra de los actuales comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y dijo que no están cumpliendo con todas sus obligaciones.

“Tanto que sean blancas palomitas, pues no, no es así”, manifestó el senador de Morena, quien rechazó que el órgano de transparencia esté inoperante ante la falta de los tres comisionados que no han sido nombrados.

En conferencia de prensa, dijo que hizo un análisis sobre las reglas del instituto y aseguró que de las 20 responsabilidades que tiene que cumplir de acuerdo con su reglamento, puede ejecutar 15.

“Entonces es un debate que tiene un sesgo político. Pueden interpretar la ley en su competencia, pueden promover y difundir el ejercicio al derecho a la información, pueden promover la cultura de transparencia, pueden digitalizar la información pública, pueden capacitar a servidores públicos y brindar apoyo técnico.

“Yo le preguntaría al Inai: ¿Qué está haciendo para establecer políticas de transparencia proactiva que sí es función de sus facultades? ¿Dónde está el Informe Anual de Actividades y de Evaluación General en materia de Acceso a la Información, que es una facultad que sí pueden hacer? Pueden promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus atribuciones (…). Hay temas que el Inai puede hacer y entonces ¿por qué no lo hacen?, ¿o por qué ponen de pretexto que dicen que están en grado de inoperación?”, aseveró.

Armenta recordó que, como presidente de la Comisión de Hacienda, solicitó a través del Inai que se le entregarán los datos sobre las concesiones del litio en el país y reprochó a que tardaron más de un año en entregárselas.

“Se tardaron un año en entregarme la información de las concesiones mineras de litio (…). Eso me lleva a entender que en el Inai había un criterio de protección y se protegían intereses económicos extranjeros”, señaló.