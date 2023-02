Arranca Segundo Periodo del Congreso con disputa e insultos por escolta del Ejército

El Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXV Legislatura arrancó con una disputa entre Morena y la oposición, debido a que no se permitió que los honores a la bandera se realizarán dentro del salón de sesiones ya que la escolta del Ejército acudió armada .

Una vez declarado el inicio del nuevo periodo legislativo, el presidente del Congreso de la Unión, Santiago Creel Miranda, instruyó a coordinadores de las bancadas en el Senado y de la Cámara de Diputados y los integrantes de la Mesa Directiva a rendir honores a la Bandera en el vestíbulo.

Luego de que la escolta de las Fuerzas Armadas concluyó esta parte del protocolo, los legisladores ingresaron nuevamente al salón, donde la bancada de Morena y aliados arrancó el reclamo por no haber entonado el Himno Nacional .

Desde el lugar de los legisladores guindas emanaron múltiples insultos hacia el presidente del Congreso, que pronto se convirtieron en otro intercambio de palabras altisonantes con panistas.

" Burro, traidor… " gritaban morenistas; " ¡vieja pen....! se escuchó desde la bancada albiazul.

"Si ustedes me lo permiten los honores a la bandera se hicieron en el vestíbulo porque los integrantes de la Escolta venían armados y en este salón de sesiones no puede entrar armados. Y convenimos con la Secretaría de la Defensa el protocolo correspondiente para honrar a nuestra bandera" Santiago Creel Miranda, presidente de los diputados

El argumento no calmó los ánimos de los guindas, quienes se dispusieron a entonar el Himno, sin que PAN, PRI, PRD y MC los secundaran.

Al terminar, Creel Miranda continuó con el orden del día que incluía la aprobación del acta de la sesión de hoy , lo cual no ocurrió.

En un hecho inédito, la mayoría de la Cámara se negó a aprobar el acta.

Entre insultos, gritos y manoteos, una vez declarada el acta como no avalada, la sesión se levantó.

Momento en que el Presidente del Congreso explica que no se permitió el ingreso de la escolta armada y Morena comienza a entonar el Himno Nacional por su cuenta. Video: Yulia Bonilla

”Personal armado, ¡aquí no! La Ley del Congreso va por encima de cualquier posición política”: Santiago Creel



Santiago Creel Miranda retieró que no permitirá la violabilidad del recinto legislativo con el ingreso de personal armado.

En conferencia de prensa posterior, el legislador panista explicó que en una sesión pasada en la que se recurrió a la Escolta de Protección Civil de la Cámara de Diputados para rendir honores, hubo un descontento por parte del Ejército, quien pidió que las aperturas de las sesiones se realizaran con personal de las Fuerzas Armadas.

Por ello fue que se llegó a un acuerdo con la Sedena, para que el personal militar ingresara al recinto, y dado que las armas forman parte de su uniforme, el presidente de la Mesa solicitó que su presencia sólo fuera en el vestíbulo y que las armas no se cargaran con cartuchos.

“Venían armados con fusiles FX-05, calibre 5.56… No podía, no puedo, y tampoco lo haré en el futuro, permitir la entrada de personal armado, así sea del Ejército, de la Armada o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego en el salón de sesiones. ¡Aquí no!, si quieren desplegar Fuerza Armada lo pueden hacer en otros espacios, no en el espacio del Parlamento, menos en una sesión de Congreso General, no hay un sólo argumento que valga para violentar la Ley”, dijo.

A los múltiples reclamos que emanaron de los morenistas, señaló que el ingreso de personal armado se encuentra prohibido en el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Es éste se describe puntualmente que el presidente velará por la inviolabilidad del recinto, dentro del cual está “estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada”.

Creel Miranda explicó que de no tomar un acuerdo de esta forma, entonces el tema habría derivado en una confrontación entre el Congreso y el Ejército, “y eso jamás lo hubiera permitido”.

“El Congreso mexicano en sesión de Congreso General la Ley es la Ley y la Constitución es la Constitución, y es exactamente lo que se va a aplicar, digan lo que digan quienes lo hagan, primero va la Constitución, primero van las leyes que por cierto son las que establecen los símbolos patrios y sus protocolos, y hay que recordar que la Ley del Congreso es una Ley Federal, de máxima jerarquía, y la Ley del Congreso va por encima de cualquier posición política, de cualquier situación que pueda presentarse en la Cámara”, dijo.

