Narcotraficantes tenían control sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, sostiene el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por buena la versión de un ex policía que se convirtió en informante de la Fiscalía en el juicio que se sigue a Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York, quien aseguró que un grupo de policías permitieron que se usara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para introducir dinero en efectivo y drogas en maletas que no eran revisadas.

“Esto de los aeropuertos es clarísimo, tenían una clave 35-45 y el Aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal que tanto defienden los conservadores, que no apoyaron a la Guardia Nacional, que no quieren que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa”, señaló el mandatario.

Incluso, señaló que los delincuentes recibían ayuda para que los movimientos de elementos del ejército o la Marina fueran monitoreados y se evitara un encuentro con ellos.

“Independiente de lo que vaya a concluirse eso del aeropuerto, no hay duda de que lo manejaban y no solo el aeropuerto , sino que también están los informantes sobre todos los vuelos de Marina de Defensa, para advertir si había una movilización del ejército, una movilización de Marina, que se filtraban de inmediato”, sostuvo López Obrador.

Por otro lado, dio a conocer que cuando el periodista Julio Scherer entrevistó al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, el comunicador le informó que realizaría la entrevista e incluso le contó detalles del encuentro con el narcotraficante.

“Yo recuerdo que don Julio Scherer fue a entrevistar al ‘Mayo’ y éramos muy amigos. Me mandó decir que iba a ir a esa entrevista, porque su oficio de periodista se lo demandaba, que yo estuviese informado nada más. Unos días antes, ya cuando regresa, hace su reportaje sobre la entrevista. Entre las cosas que me plática, no sé si está en la entrevista, creo que no, es que estuvo como uno o dos días en espera hasta que se crearon las condiciones para que lo llevaran a hacerla”.

"Lo que me llamó la atención y a él también, que tenía mucho sentido del humor, es que me decía: 'don Andrés ¿qué cree? me tuvieron esperando y decían que no podíamos ir al lugar porque había mucho gobierno', pues mucho gobierno es vigilancia, entonces es lo mismo”, confió el mandatario.

Síguenos en Google News.

AM