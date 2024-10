Así reaccionaron diputados a sentencia de Genaro García Luna

Luego de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, recibió la sentencia de casi 39 años de prisión por parte del juez Brian Cogan en Estados Unidos, diputados reaccionaron a la condena.

Mientras algunos legisladores opinaron que fue lamentable darle confianza a García Luna en el gobierno panista, otros dijeron que esperaban cadena perpetua.

Tras condena, PAN señala a otros "involucrados"

El diputado panista Federico Döring lamentó las especulaciones y dijo que la sentencia es solo “la respuesta de la corte” y que la situación debe ser preocupante solo para aquellos involucrados. “Los únicos que deben estar preocupados es a quienes señalaron los narcotraficantes”, señaló.

Comentó que es común que el ejercicio de la justicia sea en un país extranjero, y que esto debió pasar con otros personajes involucrados en situaciones similares.

“Es lo que le debió pasar a [Salvador] Cienfuegos antes de que le hicieran el ridículo aquí de exonerarlo sin presentarlo ante un juez; las fiscalías no hacen su trabajo. Es una bofetada para todos quienes han sido víctimas de esos delincuentes porque tú tienes aquí inútiles como Rubén Rocha de florero viendo cómo se matan más de 190 personas, o cuando tienes un general que su misión es ser una maceta, cuando tienes a una gobernadora que no acude al velorio de un alcalde en Chilpancingo”, señaló.

La Fiscalía de Distrito del Este de Nueva York en Estados Unidos emitió un comunicado con su reacción, luego de la sentencia de 38 años que se ha presentado contra Genaro García Luna, por sus nexos con el narcotráfico en México, asegurando que “se trata de un mensaje para los líderes corruptos del mundo que aprovechan su posición para apoyar a los cárteles”.

"Calderón tendrá mucho que decir", señala el PT

Al respecto el petista Ricardo Mejía Berdeja señaló que la sentencia de 38 años y meses “es importante" .

"Se hablaba de 20 años o cadena perpetua, pero quedaron en un punto intermedio y seguramente Felipe Calderón tendrá mucho que decir, debe ser investigado Felipe Calderón aquí en México o en Estados Unidos” Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT

Señaló que en México García Luna tiene procesos pendientes “también se le investigo por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos pero los procesos penales avanzaron más rápido allá, pero suponiendo sin conceder que se agotaran los 38 años él todavía tiene procesos pendientes aquí en México”, señaló.

Asimismo Berdeja comentó que el grupo parlamentario del PT “está conforme, aunque esperábamos que fuera cadena perpetua, ustedes recordarán cuando comentamos el tema de la guardia nacional, y que dijimos que no queríamos que este cuerpo se descompusiera; García Luna estuvo en el Cisen, fue el coordinador de la agencia federal de investigaciones y en distintas áreas de los cuerpos policiales y esta camada confirma la colusión del crimen organizado con Felipe Calderón”, sentenció.

La condena de García Luna se da tras ser declarado culpable por 5 cargos relacionados con el narcotráfico. Además, se le impuso una multa de 2 millones de dólares por uno de los cargos, y tras acabar su sentencia, tendrá 5 años de libertad condicionada.

PRI, preocupado porque Morena haga un "circo" con sentencia a García Luna

Por su parte Rubén Moreira por el PRI, señaló que “eso es lo que determino un juez, y para la justicia norteamericana es lo correcto, lo que me preocupa es que acá no trabajemos sobre la delincuencia organizada y que esta nota de para extraer lo que está sucediendo en el país”.

Aseguró que al interior de la republica hay muchos estados envueltos en llamas “que esto no se use para la distracción de todo lo que está sucediendo acá; hay que verlo como una resolución pero esto no exime a nadie de combatir el crimen”.

El líder parlamentario del PRI aseguró que lo que le preocupa es que Morena use esta situación para distraer a la gente del tema real de inseguridad que se está viviendo en México porque está seguro que de esto “Morena va a hacer un circo”.

