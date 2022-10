Para atajar ciberdelincuencia urgen ley; hay varias iniciativas

Con el fin de enfrentar situaciones críticas como la ocurrida con el ataque cibernético contra el Ejército, derivado del cual se reveló información sensible del Presidente de la República, las cámaras de Senadores y de Diputados anunciaron su intención de priorizar la configuración de una ley en la materia.

El diputado federal del PVEM, Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que en este mes que comienza se tendrá una iniciativa para contar con una ley federal de ciberseguridad, mientras que el senador Ricardo Monreal adelantó que la Cámara alta alista también una reforma en la materia.

Recordó que actualmente, cuando se denuncia un ciberdelito, “éste es considerado del fuero común, por lo que se requiere inscribirlo en los ilícitos del fuero federal para combatirlo de forma efectiva, en el marco de una estrategia de seguridad nacional”.

En un comunicado, mencionó que, al tratarse de un tema delicado porque revela información sensible del jefe del Ejecutivo, la cual “es de carácter de seguridad nacional”, se requiere trabajar de inmediato en nuevos marcos normativos para blindar la seguridad de las instituciones y sus servidores públicos.

“Desde el Congreso hemos alertado los riesgos a los que nos enfrentamos por carecer de una legislación sólida en ciberseguridad, lo cual impide actuar de forma contundente contra aquellas personas que atentan contra las instituciones del Estado y la infraestructura nacional”, advirtió.

El legislador del PVEM consideró que esta ley es una prioridad porque, dijo, México ocupa el primer lugar en América Latina en intentos de ciberataques, con 156 mil millones reportados en el 2021, es decir, unos 427 millones al día, los cuales se cometen en los diversos ámbitos, desde los financieros hasta los recreativos.

En el país, indicó, existen 84 millones de usuarios de Internet a quienes se debe proteger; no es una casualidad que aumenten los intentos de fraude, extorsión, robo de identidad y de datos personales a través de plataformas digitales, pues existen vacíos legales que permiten a los delincuentes actuar con impunidad.

“Los ciberdelitos no pueden ser tratados como cualquier otro; hay que tipificarlos como ilícitos del fuero federal y no del fuero común, como ocurre hasta ahora, porque de esa manera las sanciones no son ejemplares”, puntualizó.

El legislador apuntó que, para la elaboración de la iniciativa de ley, en febrero de este año se instaló una mesa de trabajo permanente a la que se han sumado más de 100 participantes, incluyendo a representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada, cuyos aportes han permitido nutrir la propuesta legislativa.

Desde su trinchera, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en México hay un tema “delicado” relativo a la ciberseguridad y, por ello, adelantó que legislarán para contar con normas en la materia.

A través de un videomensaje difundido en sus redes, señaló: “Hoy en México hay un problema serio con la seguridad en los archivos y con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, que al parecer fue hackeada e intervenida por presuntos delincuentes”.

El morenista aseveró que es necesario cuidar toda la información delicada, así como dar mantenimiento a los sistemas de información, además de legislar y aplicar medidas en materia de ciberseguridad, sobre todo en dependencias que son de suma importancia para la soberanía del país.

Dijo que en este caso se encuentran las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, así como la Fiscalía General de la República (FGR); “es delicado y tenemos que actuar para que nuestro país no sea vulnerable frente a los grupos de intereses y la delincuencia”.

Señaló que lo que ha sido revelado por medios sobre la vulneración de la información en secretarías importantes es delicado, y pone en riesgo al país, y por ello “hay que verlo con mucha seriedad, ya que en el Senado vamos a revisar todo el asunto de ciberseguridad, pues ya hay iniciativas por aprobarse y hemos avanzado en los acuerdos fundamentales”.