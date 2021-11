Sin aumento de recursos para 2022 en 7 estados

Para el siguiente año, siete estados tendrán un incremento marginal de 0.5 por ciento o menos recursos asignados por gasto federalizado que el año anterior, de acuerdo con el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con un análisis del grupo parlamentario de Morena, los estados que serán beneficiados con un aumento entre 0.2 a 0.6 son Zacatecas, Durango y Colima.

En tanto, las entidades federativas que verán una reducción en el gasto federalizado son Campeche, con -0.1 por ciento; Nayarit, -0.5; Tamaulipas, -0.7 y Baja California Sur, -1.2 por ciento.

En contraste, los territorios con mayor incremento en el gasto federalizado son Nuevo León, con 10.1 por ciento, y Querétaro, con nueve por ciento.

El documento destacó que se aumentaron las transferencias a estados y municipios, ya que la Recaudación Federal Participable (RFP) tuvo un alza por la reactivación económica y social derivada del proceso de vacunación contra Covid-19. Además, con la reactivación del sector de materias primas a nivel global, se estima que los ingresos petroleros aumenten 11.9.

Sin embargo, el análisis advirtió que “eventualmente, los gobiernos estatales y municipales tendrán que implementar soluciones de política fiscal y recaudatoria para revertir la desaceleración gradual de la RFP derivado de los menores ingresos petroleros observados en los últimos siete años. No obstante, en el PPEF 2022 se reporta un incremento en esta recaudación, por lo tanto, en el gasto federalizado”.

En tanto, explicó que el RFP tiene un carácter resarcitorio, “pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades”.

El documento también aclara que el dictamen del PEF 2022 no consideran los recursos no distribuibles geográficamente del Ramo 33 pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), así como los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior contenidos en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

“Los criterios de su distribución se calculan después de aprobado el presupuesto. Es importante considerar que en el PEF 2021 estos recursos sí son distribuidos, por lo que su comparación con el PPEF 2022 castiga a las entidades federativas más de lo que efectivamente quedarán, una vez aprobado el presupuesto”, expuso.