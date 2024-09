'Se avanzó' en caso Ayotzinapa, pero 'no como quisiéramos', reconoce AMLO

En una carta enviada a los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que durante su sexenio "se avanzó" en las investigaciones del caso, aunque "no como quisiéramos".

Durante su conferencia matutina de este 25 de septiembre, el mandatario saliente aseguró que su administración "nunca" dejó de buscar a los jóvenes, e insistió en que el asunto no es un expediente cerrado y que continuarán en las indagatorias con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para encontrar la verdad de lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

"Envíe una carta a las mamás, los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo, se avanzó, no como quisiéramos pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía porque siempre se manejó este asunto sólo arriba"