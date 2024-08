Padres de normalistas piden investigar a expresidente Enrique Peña; se reúnen con AMLO

La defensa de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron que se llame a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, luego de las declaraciones de Tomás Zerón de Lucio que lo responsabilizó de haber ordenado crear la llamada "verdad histórica" en este caso.

"Yo creo que aquí nadie está exento, no hay excepciones en la investigación, si hay una línea, si hay datos de prueba que indican una probable responsabilidad en irregularidades en la investigación, encubrir, yo creo que deben ser investigados. No porque sea expresidente de la República no se le va a tocar", advirtió el abogado Vidulfo Rosales.

En el marco de la reunión con #AMLO, Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes desaparecidos de #Ayotzinapa, afirmó que el #Presidente no puede dejar a la deriva las investigaciones solo porque concluye su mandato https://t.co/6VrgJjFqD1 pic.twitter.com/0HCyYZ4xSC — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 3, 2024

Que se investigue a Peña Nieto, exigen

Entrevistado previo a la reunión que sostienen los familiares de los jóvenes desaparecidos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, dijo que si Zerón dice que Peña es un acto clave en la indagatoria, que fue uno de los artífices de la "verdad histórica", se tiene que investigar.

"Que él fue uno de los artífices de la verdad histórica, que a él le encargaron edificar esta investigación, pues si él dice que le dieron órdenes, pues creo que es importante, se debiera tomar con suma seriedad esa declaración que hizo. No en vano Alejandro Encinas en su segundo informe ya lo delineaba, ya lo ponía sobre la mesa", declaró.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas, subrayó que no se presentó el informe personalizado prometido sobre el caso Ayotzinapa https://t.co/ibWB1CCJjm pic.twitter.com/fRnCAYwYEG — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 3, 2024

Padres esperan novedades; siempre es la misma narrativa, acusan

El litigante comentó que acudieron a esta reunión con el mandatario federal para conocer si hay algo nuevo que escuchar, ya que, dijo, siempre es la misma narrativa, "este complot de organizaciones extranjeras, de organizaciones de derechos humanos, este golpeteo sin sentido".

Adelantó que si continúa en la misma tónica se analizará ya no acudir a próximas reuniones con López Obrador en lo que resta de su mandato, y por el contrario esperarán a la nueva administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

"Mejor esperamos al próximo gobierno, para qué nos desgastamos (…) Así como lo de Tomás Zerón, la línea de los 17 estudiantes y otras líneas fundamentales, los 800 folios que el Ejército no ha querido dar, son temas que no ha habido oportunidad de colocarlos en la mesa porque salen a relucir otras cosas tangenciales", finalizó.

