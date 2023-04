Costo del avión presidencial bajó por un defecto de fábrica: AMLO

Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que el avión presidencial se vendió a menor precio de su costo original, pero justificó que la nave tenía un defecto de fábrica que lo depreció.

“Cada vez, cada día se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto, pero el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones”, aseguró el mandatario.

Avión presidencial. Foto: Especial

Un avión que generó gastos de mantenimiento

López Obrador dijo que el avión, con una antigüedad de 10 años, apenas acumula unas cuántas horas de vuelo, pero lo que sí generó fueron gastos para su mantenimiento.

“Un avión así que tiene poco más de 10 años y estuve sacando cuentas sobre las horas de vuelo y creo que fueron 7 días sumados 7 o 70 días, creo que 70 días y tenerlo era un gasto de millones de pesos en mantenimiento; había que llevarlo a Estados Unidos dos o tres veces al año, más los intereses que se pagaban por la renta, porque fue una operación de ese tipo financiera onerosa. Ojalá esto jamás vuelva a pasar, porque era lo que predominaba la fantochería, la prepotencia”, denunció el presidente.

La venta, una operación secreta

López Obrador agregó que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, que incluso llegaron a rifar el avión para obtener recursos que se destinaron a hospitales, el avión seguía en poder del Estado, hasta que la República de Tayikistán decidió adquirir la aeronave, en una operación que también se tuvo que mantener en secreto hasta que se concretó, para evitar que sus críticos la pusieran en riesgo.

“Pero nos quedaba el avión hasta que un gobierno de Asia central Tayikistán se interesó y cuidamos el acuerdo porque como tenemos tantos, no tantos, pero sí algunos adversarios, no quisimos decir nada, se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión, se hizo un avalúo en el gobierno en Hacienda, y pagaron mil 658 millones al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya entregaron todo el dinero, por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero y fue de acuerdo al avalúo”, sentenció el mandatario.