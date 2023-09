Avizoran “franco desafío de Ebrard”

Investigadores en política nacional aseguraron que Marcelo Ebrard se jugará “el todo por el todo”, en un franco desafío contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, para asegurar sus derechos políticos.

En entrevista con La Razón, el investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, Víctor Manuel Alarcón Olguín, señaló que las decisiones que tome el excanciller afectarán tanto a Morena como a la oposición.

“Afecta a los dos, ya que hay una división proporcional de voto. Marcelo está en estos momentos en un plan de socavar tanto como pueda a Sheinbaum, para reclamar el proceso interno. Va a generar mucha inestabilidad en ambas partes, además de que está desafiando a Claudia en la candidatura y al Presidente de no someterse en el resultado”, explicó.

“Es necesario ver para qué le alcanza, ya no hay vuelta de hoja. Aquí ya no se puede especular; claramente está confrontando al Presidente y a Sheinbaum, al no aceptar los resultados”, dijo.

El experto José Fernández Santillán advirtió que el más afectado en la decisión es Morena, pues le manda “un misil” en su poder de agenda; esto es, que ahora los reflectores están con Marcelo Ebrard, “o sea, le roba la iniciativa, pero sobre todo al mismo Presidente porque muestra la fuerza política que tiene, que también hasta puede ayudar a la oposición”.

Subrayó que Ebrard es una de las figuras más notables de Morena, por ello, puede atraer mucha fuerza interna.

El politólogo de la UNAM, Ulises Corona, apuntó que el desgaste de Ebrard lo está minando a él, pues pone en definición a sus seguidores, lo que es grave, ya que mucha gente lo sigue de buena fe.

“Es habilidoso y conoce las tripas del sistema político; por ello juega con esa política y trata de poner en vilo al Presidente y a Sheinbaum”, estimó.

Indicó que se puede quedar como “el perro de las dos tortas”, pues se puede quedar solo y jugar con el voto dividido, pues en el Frente Amplio se van cerrando las puertas y la tolerancia, mientras que en Morena no tiene oportunidades.