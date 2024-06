El estado de México que tendrá un día más de descanso en junio por el Día del Padre | FECHA

Dicen por ahí que el Día del Padre no es igual de importante a nivel nacional que el Día de las Madres, que en sí por eso no tiene un día específico en cuanto a fecha se refiere para celebrarlo, sólo se sabe que es cada tercer domingo de junio, cambiando año con año el día de la celebración.

Para que las familias puedan celebrar junto a los padres el Día del Padre, el gobierno de un estado en México ha decidido agregar un día de descanso obligatorio, para que sea una celebración completa en laque se pueda consentir a los jefes de familia.

Aquí te compartiremos cuál estado es el que ha determinado agregar un día de descanso obligatorio para celebrar el Día del Padre y que no pase desapercibido.

El estado de México que tendrá un día más de descanso en junio por el Día del Padre

Primero debes tener claro que las autoridades en México refirieron que estos cambios no rigen a nivel nacional, además de que no aplican para los empleados que trabajan en el sector formal en el país. El Día del Padre se celebra este mes el domingo 16 de junio, recordemos que este día no ha sido nunca calificado como de descanso obligatorio ni en la Ley Federal del Trabajo ni en el calendario de la SEP, sobre todo porque precisamente cae en domingo.

El estado de México en el que se ha aprobado que el Día del Padre sea un día más de descanso en el mes de junio es Baja California, pues la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quiere que los padres de familia celebren su día con sus seres queridos. El día designado para esto es el 20 de junio.

Lo que se quiere es que los padres celebren esta fecha y se sientan reconocidos por el esfuerzo que hacen tanto en el ámbito laboral como en su rol dentro de la familia. La modificación se realizó en la legislación de Baja California.

Origen del Día del Padre

La idea de celebrar el Día del Padre de manera anual nació de una mujer, Louise Smart Dood, una mujer de nacionalidad estadounidense que intentaba lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad, por allá del año 1970.

Fue para el año 1972 cuando se hizo oficial que el tercer domingo del mes de junio de cada año, se hiciera un homenaje a los padres.

