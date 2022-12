Bloque de contención demanda retiro de dictámenes de Plan B de sesión del Senado

El Senado de la República inició la sesión del pleno en la que se someterá a discusión el Plan B de la Reforma Electoral, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, solicitó que se retiren los dictámenes, porque tienen un “vicio muy grave de origen”, desde su votación en la Cámara de Diputados.

En una solicitud formal respaldada también por el coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong, a la que se sumaron Movimiento Ciudadano, el Grupo Parlamentario Plural, el PRD y el PAN, demandó que se eliminen de la orden del día los dictámenes sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Comunicación Social, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la nueva Ley de Medios de Impugnación de la orden del día.

La senadora priista aseveró que los dictámenes que fueron aprobados en San Lázaro no contenían los cambios que de última hora introdujo Morena, como se evidenció en la publicación que en ese momento estaba vigente de la Gaceta Parlamentaria, por lo que incurrieron en una ilegalidad que no puede repetir el Senado.

“Los cambios introducidos en la iniciativa de Morena entre las 22:00 y las 23:00 horas no fueron informados al pleno de la Cámara de Diputados , por lo que no pueden ser considerados como aprobados por el pleno, es un vicio muy grave de origen y si se pretende que se voten estaremos incurriendo en una ilegalidad, como incurrió la Cámara de Diputados”, alertó Paredes.

A la demanda de los senadores priistas para que se retiren los dictámenes del Plan B del orden del día se sumó Movimiento Ciudadano, en voz del senador Dante Delgado y del mismo modo se expresó el senador Germán Martínez, quien dijo que el Grupo Parlamentario Plural también apoya el retiro de los dictámenes.

“Para nadie es un secreto que ni siquiera hay un ánimo y un consenso legítimo de la pieza legislativa que se nos va a proponer . Están claras y ya se circulan algunas reservas, como la de transferencia de votos a candidaturas ya partidos chiquitos, se quiere mantener a los partidos en la ubre, amamantándolos presupuestalmente. No legislemos sobre las rodillas y menos sobre las rodillas hincadas en Palacio Nacional. Este asunto es grave”, manifestó.

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín demandó que se asentara textualmente la exigencia de la oposición, porque este proceso será llevado ante la Corte: “No aceptaremos el voto del pleno como una corrección de esas irregularidades”, enfatizó.

Para rechazar la demanda del bloque de contención, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, argumentó que cada una de las cámaras que integran el Congreso tienen autonomía, por lo que en la Cámara de Diputados se incurrió en irregularidades, deben de impugnarse a través de los medios de control que deben llevarse ante la autoridad jurisdiccional.

Sin embargo, la priista Beatriz Paredes indicó que esta interpretación no cabe, porque en este caso se habla del proceso legislativo, no de la autonomía de las instituciones del Congreso, y afirmó que “el coordinador parlamentario de Morena (Ricardo Monreal) mucho sabe de proceso legislativo y sabe qué hay vicio de origen”.

Y subrayó: “ La Mesa Directiva está obligada a cuidar los principios de legalidad y por la presunción que he sostenido, me parece que se ha roto ese principio”.

Tras la alusión, el líder de la mayoría señaló que aunque coincide con los argumentos de la senadora Beatriz Paredes, el Senado no se puede asumir como censor o revisor de los actos de la Cámara de Diputados, por lo que la única ruta para impugnar es ante la vía jurisdiccional.

“En lo que no coincido es en que esta cámara asuma una posición de censura o revisora de los actos de la colegisladora, eso no nos corresponde. Nosotros no tenemos facultades para decir si fue desaseado, incorrecto o si violó el procedimiento de su propia Cámara.

“La única vía a través de la cual se invaliden los actos del Poder Legislativo es por la vía jurisdiccional, acudiendo a la vía de la inconstitucionalidad, que estoy seguro va a finalmente estar en ese lugar los actos que ahora estemos desarrollando en el Congreso”, declaró.

FBPT