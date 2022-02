Se cae discurso de austeridad de AMLO: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que las recientes acusaciones de corrupción, “tumban” por completo el discurso de austeridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que debe ser una oportunidad para ganar para México la Presidencia en 2024.

“Se percibe que sí se viene un parteaguas en este momento en el país, porque los recientes señalamientos le tumban completamente al Presidente el discurso de austeridad, ya que el problema no es el vivir bien, sino el no poder explicar de dónde salió ese vivir bien, afirmó durante una reunión con la organización política Futuro 21.

El panista aseveró que las acusaciones pegaron en el centro de la flotación del Jefe del Ejecutivo. “Y yo lo que hoy veo es que esa debe ser una oportunidad para México. Nosotros nos propusimos un objetivo en el partido: ganar para México, no para el PAN, ganar para México la Presidencia de la República en el 2024, y eso es lo que creo que debemos hacer todos juntos”, agregó.

Por esa razón, pidió unir esfuerzos junto a la sociedad civil y dejar todo aquello en lo que no coincidan para momentos posteriores. ”Así como están las cosas o nos unimos o nos hundimos, y la convocatoria es a unirnos, no en los dichos, sino en los hechos a pesar de las no coincidencias”, sostuvo.

Cortés Mendoza refirió que el sello de la actual administración federal es el crimen organizado y la militarización, lo que significa un signo de retroceso y destrucción.

lemm.