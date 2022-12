Califican como “perdidos” 4 años de gestión de la 4T

Partidos de oposición criticaron la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a cuatro años de administración, y calificaron ese tiempo como “perdido”, por lo que consideraron promesas incumplidas, así como falta de políticas para el desarrollo.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que no hay resultados de Gobierno, no existe crecimiento económico, no hay bienestar para los mexicanos. “Al contrario, los niveles de pobreza son cada vez más altos, hay más carencias, más corrupción, más impunidad y la inseguridad está desbordada”, dijo.

El panista argumentó que no sólo hay un “rotundo fracaso” en la política económica, de seguridad, salud, equidad de género, sino que Morena y el Presidente están convirtiendo a México en un país “de cuarta”.

Por su parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, expresó que a cuatro años del Gobierno federal de Morena, el país “va de mal en peor”, ya que han sido incapaces de garantizar seguridad, salud, educación, empleo y oportunidades.

“El titular del Ejecutivo ha dicho que se han cumplido110 acciones en su Gobierno, entre las que él destaca mayor seguridad en las calles, que los precios han disminuido, que los delitos siguen a la baja, pero eso es mentira.

“Los reportes diarios dicen lo contrario, vamos camino a una dictadura, quieren hacer creer que todo lo que hace Morena y sus aliados es para que el país crezca; sin embargo, sólo están hundiendo más a México”, enfatizó.

El perredista reprochó la falta de medicamentos, así como de seguridad en un país con 126 mil 206 asesinatos y aseveró que hay un sistema de salud deficiente, cuando al inicio del sexenio el Presidente dijo que México, en materia de salud, estaría como Noruega y Dinamarca; “sin embargo, el partido que gobierna y sus aliados, eliminaron el Seguro Popular y además avalaron recortes en este ámbito”, explicó.