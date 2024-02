Afirma que es un hombre honesto y con autoridad moral

'Campaña negra' de 'narcopresidente' no hace mella, afirma AMLO AMLO afirmó que la campaña en redes sociales con el hashtag #narcopresidente, no ha hecho mella ni lo han afectado; asegura que mantiene su conciencia tranquila y no se va a rendir frente a esta 'guerra sucia'