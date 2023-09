Candidatos de Morena a gubernaturas no será decisión cupular: Sheinbaum

La coordinadora nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las candidaturas de Morena a las gubernaturas que se renovarán en 2024 no serán una decisión cupular, sino de la ciudadanía que será encuestada y que además, dijo, será la que decida si Omar García Harfuch queda en el proceso ante los señalamientos que lo vinculan con el caso Ayotzinapa.

Durante una conferencia de prensa junto al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, la exmandataria capitalina dijo que la relación entre el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México con la construcción de la "verdad histórica" respecto a la desaparición de los 43 normalistas ya fue aclarada por él, al aseverar que "no tuvo nada que ver".

Además, dijo que este tipo de señalamientos forman parte del proceso que vive Morena para definir a sus coordinadores para defender la 4T, pero que finalmente la decisión estará en la encuesta.

"Es un instrumento que está en nuestros estatutos y que además es muy poderoso, porque finalmente no es una decisión cupular… Por eso (Harfuch) participa en la encuesta, o sea, no es que alguien, y eso es importante y si nos ayudan a difundirlo, ni el presidente del partido, ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos en eso. Nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas, no tenemos favoritos, no hay una persona u otra, sino sencillamente se abre el espacio" declaró.

Sheinbaum Pardo también opinó sobre la advertencia de ruptura en el partido de no resolverse la impugnación de Marcelo Ebrard que lanzó Ricardo Monreal. Dijo no coincidir con lo dicho por el senador con licencia, pues aseguró que la Comisión de Honestidad y Justicia está en tiempo de atender el caso.

Además descartó que la acción emprendida por el excanciller afecte al movimiento.

Sobre el tema, Mario Delgado aseguró que no hay irregularidades en la atención a la queja de Ebrard Casaubón por los resultados que no lo favorecieron en la encuesta, por lo que aseguró que esto no pondrá en riesgo la unidad y el proceso.

Además, señaló que la Comisión atiende la queja del exsecretario de Relaciones Exteriores como atiende otras, entre las que se encuentran algunas interpuestas contra Ebrard.

En cuanto al anuncio de diputados que apoyan a Marcelo Ebrard sobre reasignar más de 20 mil millones de pesos durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, Mario Delgado ver en esto un amago al partido y expresó confianza en que votarán a favor del proyecto presupuestal para continuar dando recursos a los programas sociales y megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya.

"Son compañeros del movimiento, confiamos en ellos, no son improvisados, ellos saben cómo lograron ser diputados federales, seguramente ganaron su encuesta, o estuvieron dentro de la tómbola, y yo no veo a ningún diputado o diputada de Morena votando en contra de la Pensión de los Adultos Mayores, o en contra del presupuesto de las becas, o en contra del presupuesto del Tren Maya, o de la refinería Dos Bocas, o de la transformación del sistema de salud para que sea un derecho para todos y no el privilegio de unos cuantos.

"Porque a mí me tocó ser diputado federal con muchos de ellos, y son diputados de convicciones, siempre hubo la inercia, la tentación de que se pudiera redistribuir el presupuesto para otras acciones, pero fundamentalmente defendíamos los programas del Presidente de la República, y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo", concluyó.

fgr