AMLO aclara que García Harfuch estuvo en reuniones públicas por caso Ayotzinapa, pero no participó en desaparición de normalistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este jueves que el exjefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch sí acudió a las reuniones públicas por el caso Ayotzinapa, sin embargo, no quiere decir que participó en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, el 26 de septiembre de 2014.

MÁS INFORMACIÓN García Harfuch rechaza participar en construcción de cuestionada narrativa

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO opinó que este tipo de señalamientos en contra de García Harfuch obedecen a temas politiqueros ante la cercanía de las elecciones de junio de 2024

“Entonces cuando le preguntan a (Alejandro) Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes.

#ConferenciaPresidente | Jueves 28 de septiembre de 2023. https://t.co/sCkSXMbhzh — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 28, 2023

“Lo que pasa es que como estamos en etapa electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no usar estas cosas para perjudicar a ciertos adversarios, competidores o futuros candidatos, y no usar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa con fines politiqueros”, sostuvo AMLO.

López Obrador detalló que en la indagatoria que realizó la Comisión Especial se tuvo conocimiento de una o dos reuniones de funcionarios estatales y federales cuando sucedieron los hechos, pero fueron públicas, e incluso, hay investigaciones y las grabaciones.

“A eso se refería Alejandro Encinas: que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el exjefe de la Policía de la Ciudad de México, (Omar García) Harfuch. Esas reuniones las encabezaba el exprocurador (Jesús) Murillo Karam), porque él fue nombrado por el presidente Peña Nieto como el responsable, y él incluso lo acepta, de que era responsable de la investigación y Tomás Zerón”.

AMLO declaró que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas.

“Ellos podrían aclararlo porque en esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto.

“De ahí surge de que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula. Les urgía cerrar el caso, entonces hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo. Hasta ahora, en lo que yo he visto, no hay nada, más que la participación en esas reuniones”, insistió.

AMLO consideró que debe quedar claro que su gobierno realiza a fondo las investigaciones sobre los hechos lamentables de Iguala, tan es así que el exprocurador Murillo Karam, quien se autodeclaró responsable, está detenido.

Mientras que “el señor Tomás Zerón está prófugo en Israel, claro, protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos”.

AMLO pidió que se exhibiera el video donde aparece Zerón de Lucio dirigiendo las acciones de tortura contra un testigo, lo cual, agregó, “no es sólo un acto inhumano e ilegal, el torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban torturando, obtuvieran su libertad”.

AMLO declaró que actuó bien cuando dio la instrucción para que se reuniera con el fiscal Alejandro Gertz Manero y el presidente de la Corte en ese entonces Arturo Zaldívar, porque recibió un informe de lo que había sucedido en la desaparición de los normalistas y se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Vamos a continuar con la investigación, tengo el compromiso de que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014, ¿quiénes fueron los responsables? y luego ¿por qué fabricaron delitos?.

“¿Quién ordenó lo de la tortura?, ¿por qué el llamado pacto del silencio?, ¿por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía?, ¿de dónde surgió este fiscal, quién lo nombró?, ¿cuáles son sus vínculos con el senador (Emilio) Álvarez Icaza?”, cuestionó AMLO.