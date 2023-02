¿Quién es Carla Humphrey, la consejera que va por la presidencia del INE?

Carla Humphrey, actual consejera del Instituto Nacional Electoral, se registró ante el Comité Técnico de Evaluación, el CTE, para buscar el cargo como presidenta del órgano electoral. Ante la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre elegir a una mujer para la presidencia, las solicitudes se han presentado por decenas.

Una de ellas es la de Humphrey, quien fue elegida por unanimidad de votos en el 2005, como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) por el periodo enero 2006-enero 2013. Sin embargo, también ha enfrentado al llamado "Club de Toby" en votaciones al interior del INE en temas que también incluyen los de género.

¿Quién es Carla Humphrey?

"Me concibo como alguien que lucha por sus ideales, que los defiende sin importar cuáles son las consecuencias, digo de frente lo que pienso, lo que opino, y cómo lo veo. No tengo miedo a tomar decisiones en ningún ámbito. Creo que siempre soy congruente entre lo que digo y hago, porque algo que me parece esencial, es luchar por lo que quieres y hacer empatar estas dos cosas: qué dices y qué haces".

Así es como la propia Carla Humphrey se definió en entrevista para Milenio, en donde agregó que se crió en una casa feminista y que desde que llegó como consejera del entonces IEDF, defendía los derechos de las mujeres.

En materia curricular, Carla Humphrey es candidata a Doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por el ITAM. Durante su gestión como consejera electoral del IEDF, fue presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas (2006-2008); en ese periodo fue presidenta del Comité de Radiodifusión; presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como presidenta de la Comisión de Fiscalización, de 2006 hasta el año 2011.

Carla Humphrey, consejera del INE, durante su participación en el Foro 12 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. Foto: Cámara de Diputados

La actualidad de Carla Humphrey

Desde el año 2006, Carla Humphrey es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE) y desde el 2007 es socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana. Es, además, socia fundadora del Colegio de Profesores y exalumnos mexicanos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, A.C., constituido desde el año 2014.

Sobre elegir a una presidenta para el INE, Humphrey sentenció: "Es importante abrir estos caminos cuando estamos en estos cargos, que además tenemos mucha visibilidad, también me parece importante empoderar y mandar este mensaje que todas y todos podemos estar en los lugares que nos hemos planeado que queremos estar siempre y cuando no dejemos de velar y defender nuestros principios, valores y claramente lo que pensamos".