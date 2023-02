Caso de García Luna llamada de atención para el Estado mexicano, reconoce AMLO

El caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, representa un llamado de atención para México, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Porque era posible proceder en su contra en México, y también es llamada de atención, porque se debió juzgar aquí, tuvimos elementos se presentaron, ya lo habían detenido, pero ahora sobre todo que ya no hay la desconfianza en el Ejecutivo sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial", reconoció el Presidente López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional.

Indicó que por eso le hace un llamado al Poder Judicial a fin de que expliquen cómo se toman decisiones para dejar impunes a criminales y delincuentes de cuello blanco, porque el mismo día en que se juzgaba a García Luna en Estados Unidos, acá liberaban las cuentas a su esposa.

"Le estoy pidiendo a la presidenta, a los ministros, magistrados y al Consejo de la Judicatura que expliquen y lo hagan por escrito, porque es su responsabilidad", dijo el mandatario.

En este caso también debe revisarse el papel de la Fiscalía General de la República (FGR), "porque si no hay actuaciones y se tuvieron los elementos, sí es un llamado de atención para decir ya que no haya impunidad, que no haya contubernio así como estaba tomado el Ejecutivo tomaron y secuestraron, era una república aparente, simulada".

