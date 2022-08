Caso de Murillo Karam, una prueba de fuego para el Poder Judicial, afirma Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que el caso de Ayotzinapa, a partir de los nuevos datos que presentó el Gobierno Federal y las acusaciones en contra del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, representa una prueba de fuego para el Poder Judicial y su autonomía.

En conferencia de prensa, aseveró que tiene confianza en la justicia federal, por lo que dijo que la determinación estará en manos de la justicia e indicó que ahora corresponderá la decisión al juez de control, de modo que no debe de admitir presión.

“He sido adversario de Jesús Murillo Karam, fuimos adversarios en el Senado, en la Cámara de Diputados y en distintos foros políticos, pero tengo una opinión positiva de él como jurista y como abogado, es un hombre serio y deseo que pueda aclararse todo y no omito enviarle un abrazo solidario a su familia, que finalmente son los que sufren”, expresó.

Cuestionado respecto a si es endeble la acusación en contra del extitular de la PGR, comentó que el juez tiene que valorar todas las pruebas.

“En materia penal tiene que ser estricta la aplicación de los elementos del delito para que prospere, por eso el juez penal tiene que valorar muy bien las pruebas que se le adjuntaron como base de la acusación, no soy juez de control, pero soy maestro y doctor en Derecho y ahora estaba revisando lo que surgió en los medios de comunicación y deseo que el juez sea estricto en la revisión de la situación jurídica, enaltecerá al Poder Judicial y lo ubicará en un lugar de autonomía real, pero no es fácil acreditar las conductas tal y como están planteadas, no conozco todas las pruebas, pero las que he visto parecieran ser insuficientes”, apuntó.

El también coordinador de Morena en la Cámara alta, reconoció que no es fácil que el juez demuestre su autonomía ante el clima de presión que se vive, porque “hay un clima de linchamiento”.

Respecto al caso de Rosario Robles, Monreal consideró positivo que haya logrado su libertad: “De manera personal siempre me alegra que las personas que padecen enfermedad puedan obtener su libertad. Para mí Rosario Robles no representa un peligro social y tampoco creo que se dé a la fuga y por su familia puedo decir que coincido con su medida cautelar dado que ya eran más de dos años con prisión preventiva oficiosa, pero como ella hay mujeres y hombres con prisión preventiva oficiosa que no han obtenido su libertad”, comentó.

FBPT