Una "chicanada", si Suprema Corte invalida la aplicación del artículo 19 Constitucional, AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara un fraude a la Constitución, una "chicanada" al hacer una revisión conforme al artículo 19 Constitucional invalidando su aplicación, acusaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

"Se presume que podrían reformar un artículo de una ley, del Código de Procedimientos Penales que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una "chicanada" y los ministros no están, bueno ningún jurista, ningún ciudadano, para esto", dijo el mandatario.

Reiteró que la SCJN no debe invadir competencias de otros poderes.

"Es muy claro que no debe, el poder judicial, tomarse atribuciones que no le corresponden no se puede anular un artículo de la Constitución para eso están los legisladores, para eso existe la división el equilibrio de los poderes; si el artículo está impugnado por organizaciones nacionales e internacionales en este caso a la Constitución hay que seguir esa ruta", demandó.

Mientrass que el subsecretario Mejía Berdeja afirmó que los ministros podrían aprobar lo que calificó como fraude a la Constitución.

"Se estaría invalidando el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales Federales, lo que en los hechos representa un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación", indicó Berdeja.

Dijo que el gobierno mantiene su preocupación pues a pesar de que los ministros se pronunciaron por mantener el artículo 19 constitucional, que sanciona delitos graves como feminicidio y homicidio doloso, pero que en la práctica se podría invalidar porque el Código de Procedimientos Penales es una copia del mismo y eliminarlo inhabilita la sanción de esos delitos.

