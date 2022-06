Ciclones al alza y cae gasto contra el cambio climático

A pesar de que México enfrenta huracanes que, en los últimos diez años han venido teniendo variaciones al alza, alta incidencia de incendios forestales, temperaturas extremas y con casi la totalidad del territorio en algún nivel de sequía, el gasto en cambio climático para atender efectos de esas condiciones, se redujo en el último año 5.31 por ciento.

Para este 2022, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignó 66 mil 542 millones 352 mil 922 pesos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, concentrados en el Anexo 16.

La cifra es menor por tres mil 731 millones 920 mil nueve pesos al monto asignado para ejercer en el 2021, que fue de 70 mil 274 millones 272 mil 931 pesos.

El 19 de mayo pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la temporada de ciclones de este año será más activa de lo habitual.

En conferencia de prensa, Alejandra Margarita Méndez, coordinadora general del SMN, puntualizó que en el Océano Atlántico se formarían hasta 50 por ciento más del promedio que corresponde a 14 sistemas; mientras que en el Océano Pacífico Nororiental, se espera el desarrollo de ciclones hasta un 25 por arriba del promedio, es decir, 15 sistemas.

El primero de éstos ya azotó con furia al país y, de acuerdo con el último corte de las autoridades, el paso del huracán Agatha cobró la vida de nueve personas y afectó el patrimonio de centenares de pobladores.

Gráfico

Además, el número de huracanes ha mantenido una alza sostenida en los últimos diez años, de acuerdo con los datos oficiales. Tan sólo en 2012 se registraron 36 meteoros, e incluso en 2020 se registraron hasta 52.

Otro de los efectos constitutivos de la crisis ambiental es el nivel elevado que alcanzan las temperaturas. Tan sólo este año, el SMN ha llegado a marcar 45 grados en estados del norte, como son los casos de Baja California, Sinaloa y Sonora.

Sin embargo, el termómetro no sólo se elevó en aquel punto de México, pues en el centro del país los ciudadanos también padecieron las altas temperaturas que, aseguran, nunca habían percibido tan altas.

“Llevo 57 años viviendo aquí; jamás había sentido un calor así de insoportable. ¡Mira! hasta mi ventilador se descompuso de tanto tenerlo de vuelta en vuelta… Lo que más me da tristeza son mis pobres plantas; yo tanto que las cuido y este año se me pusieron muy feas, se secaron, así no estaban en años anteriores”, lamentó Estela, habitante de la Ciudad de México.

Además del calor, la sequía se ha colocado entre los temas de atención prioritaria este año, pues crisis como la que atraviesa Nuevo León, con bajas reservas de agua, han llevado al gobierno a implementar medidas no contempladas para proporcionar este servicio a la población.

De acuerdo con el último corte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 15 de mayo el 81.3 por ciento del territorio mexicano se encontraba en algún nivel de sequía.

A pesar de que esta condición no es un fenómeno extraordinario para la región, el calentamiento global y el ritmo de vida de la sociedad actual llevará a sequías más frecuentes, de mayor duración y, por lo tanto, con impactos más severos que podrían derivar en una crisis social, que es necesario atender desde ahora.

Así lo refirió Priyadarsi Debajyoti, profesor investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explicó a La Razón que se ha observado un aumento de la temperatura en aguas del Golfo de México, lo que ocasiona que, a pesar de que se formen más huracanes, éstos se desvíen del país y, por lo tanto, se reciba menos agua de lluvia.

Advirtió que uno de los peores escenarios para México y para el resto del planeta es que, a finales de este siglo, se presente un aumento de seis grados en la temperatura, lo que generaría una reducción en las precipitaciones superior al 20 por ciento de lo que actualmente se recibe.

Refirió que las consecuencias van más allá de no tener agua, pues, al no contar con este recurso, también reducirá la producción agrícola y, por ende, los recursos primarios para cubrir las necesidades alimentarias de la población, lo que a su vez desencadenará más fenómenos migratorios, que para el caso de nuestro país podría impactar al menos a siete millones de mexicanos.

Concluyó que la humanidad y autoridades no deben actuar con “egoísmo” y que una decisión acertada será adelantarse a velar por el futuro que se les dejara a otras generaciones, implementando acciones conjuntas que prevengan una crisis que no se ve tan lejana.

Avizoran fuertes lluvias por potencial ciclón en QRoo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Potencial Ciclón Tropical Uno, se localizó a 90 kilómetros al nor-noreste de Cabo Catoche y a 200 kilómetros al norte de Cozumel ambas localidades de Quintana Roo.

El meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 88, además de que se desplaza hacia el noreste a nueve kilómetros por hora. De acuerdo con la dependencia, el fenómeno climático mantendrá lluvias en la Península de Yucatán y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje de uno a dos metros de altura en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

Por esta razón se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas; chubascos en Campeche, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz; así como aisladas en Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas.

Con información de Jorge Butrón