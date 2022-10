Cinco consejos para proteger tus datos personales en internet

El internet es un mundo en constante expansión. Mientras más se actualiza y más se conciben herramientas para proteger la seguridad de los usuarios , también se crean nuevas formas de estafa y robo de información, por lo cual hay que estar siempre atentos para proteger nuestros datos.

Recientemente, la ciberseguridad ha vuelto a estar en boca de todos. La realidad es que nunca deja de hacerlo. Por ello, vale la pena tomar en cuenta estos consejos básicos para navegar en internet sin preocupaciones por robo de datos o información.

Crea contraseñas seguras

Si, por practicidad, te gusta crear cuentas con contraseñas del tipo “abc123”, te tenemos malas noticias. Los ciberdelincuentes, a través de programas especializados, toman poco tiempo para descifrar una contraseña. Por ello, lo mejor es que utilices combinaciones poco predecibles, que contengan mayúsculas, minúsculas y símbolos (arroba, guiones, guion bajo, signos de interrogación, entre otros).

Si no te da la creatividad para diseñar una contraseña segura, ¡no te preocupes! Puedes apoyarte de herramientas como Last Pass (https://www.lastpass.com/es/features/password-generator), la cual te ayuda a idear una en segundos (no te preocupes, después la puedes modificar a tu gusto).

No des clic a enlaces de desconocidos

Una de las estafas más comunes hoy es la de ofrecer viajes, premios, dinero o empleos a través de correo o WhatsApp. ¡Cuidado! Por mucho que te entusiasme ser acreedor de un premio de este tipo, la realidad es que los enlaces que acompañan a estos mensajes suelen contener virus o programas que apoyan en el robo de tu información.

Puedes identificar estos mensajes por la falta de ortografía o porque vienen de una persona fuera de tu lista de contactos. Procura siempre corroborar que la información que recibes viene de alguien conocido.

Utiliza bloqueadores de rastreadores

Los rastreadores son pequeños archivos que entran a tu computadora a través de la gran mayoría de sitios web y almacenan información sobre tu actividad en línea.

Es cierto que no todos los rastreadores son malos; de hecho, la mayoría suelen contribuir a mejorar la experiencia del usuario.

Sin embargo, si quieres aumentar tu privacidad en línea, puedes optar por utilizar algún bloqueador de rastreadores. Hay muchos programas de este tipo gratuitos en internet, como uBlock (https://ublockorigin.com/es). Además, muchos antivirus ofrecen este servicio como parte de sus paquetes.

No escatimes en un buen antivirus

Estar suscrito a un buen antivirus es una preocupación que apura especialmente a los usuarios del sistema operativo Windows, el cual ya cuenta por defecto con herramientas de protección contra programas maliciosos.

Sin embargo, ¡no te confíes! Esta herramienta suele ser muy endeble a la hora de proteger contra nuevas amenazas.

Por ello, vale la pena invertir en buenos programas de antivirus, ya sea en computadoras de uso doméstico o profesional. Norton (https://mx.norton.com/), Kaspersky (https://latam.kaspersky.com/) y Eset (https://www.eset.com/mx/) son buenas opciones.

Evita las redes públicas

Sí, sabemos que las redes públicas de Wi-Fi, como las que están en las calles o en ciertos puntos del transporte público, te sacan de un apuro. Pero, la realidad, es que no es buena idea conectarte a una de éstas para hacer transacciones bancarias ni ningún procedimiento que implique ingresar alguna de tus contraseñas.

Debido a la gran cantidad de datos que manejan, estas redes cuentan con pocos candados de protección, por lo cual es fácil que un ciberdelincuente ingrese a ellas para adquirir información sensible.

Es mejor que, si requieres hacer un procedimiento de este tipo mientras estás en la calle, lo hagas a través de tus datos móviles. De igual forma, considera suscribirte a un servicio de antivirus para el teléfono celular.

Recuerda que la ciberseguridad no es un juego, y es tan importante como otros rubros de tu vida para proteger tu información y tu integridad.

FBPT