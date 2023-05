Citigroup deberá pagar impuestos por venta de Banamex, aunque sea en otro gobierno, dice AMLO

La venta de Banamex puede llevarse a cabo hasta 2025, cuando ya no esté en el gobierno, pero no podrán librarse de pagar impuestos por esta operación, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras, cuando se lleve a cabo, van a tener que pagar impuestos; ya no es lo de antes que las operaciones en bolsa estaban exentas, pero esto porque había complicidad con el gobierno”, advirtió el presidente.

Señaló que, en 2001, cuando se llevó a cabo la venta de Banamex a Citi Group, la operación fue autorizada por cuatro autoridades diferentes por 12 mil 500 millones de dólares y tendrían que haber pagado tres mil millones de dólares en impuestos, pero al hacerlo a través de operaciones bursátiles se evitó el compromiso con la hacienda pública.

“Cuatro dependencias autorizan la compraventa y se vende el banco en la bolsa y no pagan ni un centavo de impuestos; tenían que haber pagado como tres mil millones de dólares, y sí en ese tiempo era legal, pero a todas luces era una inmoralidad”, explicó el presidente.

“En una reunión en Valle de Bravo me reclamaron Roberto Hernández y Claudio X. González; me dijeron es legal. Sí, claro que puede ser legal, pero sin duda es inmoral, eso ya no se puede, ya se corrigió la ley: aunque se haga en la bolsa tienen que pagar impuestos”, advirtió el jefe del Ejecutivo.

López Obrador dijo que no quita el dedo del renglón y solicitó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que negocie con Citi Group para explorar la posibilidad de tener un banco gubernamental: “No me rindo porque hasta las piedras cambian de forma de parecer, pero hay que seguir despertando conciencias, sobre todo en los jóvenes que tienen una mente completamente fresca”, dijo.

“Esto es lo que ganaron los bancos: 236 mil 743 millones de pesos. Y miren lo que ganó Banamex: 20 mil 433. ¿Cuánto vale? Pues vale 130 mil millones, quítenle lo que tiene que pagar de impuestos. ¿Cuánto queda? Como 90 mil millones; una inversión de 90 mil para tener utilidad de 20 mil al año”, explicó el mandatario.

Los bancos particulares cobran los impuestos, no todo es el SAT, no todo lo maneja la tesorería de la federación, todo eso fortalecería mucho. Es más, ¿por qué no tiene un banco así el gobierno y en otros países se tiene banco del gobierno? Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República

