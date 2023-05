México pausa relaciones comerciales con Perú hasta que ‘haya normalidad democrática’, anuncia AMLO

México no tendrá relaciones económicas y comerciales regulares con el Perú mientras no haya normalidad política en ese país, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la presidencia de la Alianza del Pacífico se la podría entregar a Chile otro de los miembros de este grupo.

Durante rueda de prensa matutina, el presidente dijo que “se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Gustavo Petro no, porque también lo declararon así, pero no se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia, mientras no haya normalidad democrática en Perú”.

“ No queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos , sencillamente se queda en pausa y se la entreguemos nosotros. Le voy a enviar una carta al presidente Boric para que no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú y ya”, advirtió el mandatario.

Relación con Alianza del Pacífico quedaría en pausa

Señaló que, al entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, México pondría en pausa su participación en el grupo conformado por Chile, Colombia, Perú y México.

“Ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas las arbitrariedades, pero eso ya no funciona. Nosotros estamos en pausa: se le entrega a Chile, si Chile se lo entrega a Perú, pues ya es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que haya normalidad política en Perú, estamos en pausa”, dijo el presidente mexicano.

Incluso recomendó que en Perú se declare la disolución del Congreso y también del Ejecutivo y se convoque a elecciones de inmediato, tal como ocurrió en Ecuador.

“Y me gustó lo de ayer, porque hubo al menos 40 diputados que votaron en contra, es decir, no nos mayoritearon; en el pueblo no tengo duda que la gente quiere liberarse, quiere democracia. Lo que tienen que hacer es algo parecido nos guste o no nos guste, a lo de Ecuador, ahí iban a quitarle el fuero al Presidente por lo que ordena la disolución del Congreso y al mismo tiempo renuncia el Presidente, se llama muerte cruzada, se van dos poderes y se convocan a elecciones porque es el pueblo el que en elecciones va a renovar a esos dos poderes”, explicó el presidente.

“Eso es lo que deberían estar haciendo en el Perú, convocar a elecciones y, desde luego, liberar al presidente Castillo, y que se convoque a elecciones para tener un nuevo Congreso y un nuevo poder Ejecutivo si no pues va a ser de crisis en crisis”, puntualizó López Obrador.

