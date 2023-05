México y Perú chocan otra vez por Alianza del Pacífico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, de Perú, a la que calificó como ilegítima, y por ello se negó a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

“Es que no le puedo yo entregar nada, porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú. Son cuatro países, es Chile, es Colombia, México y Perú, y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico”, indicó.

Agregó que México estaría dispuesto a entregar la presidencia del organismo a cualquiera de los otros socios.

“Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Se la podemos entregar a Chile o a Colombia, y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían rodeado, sus propios guardias lo detuvieron. Por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial, nada más la Ayudantía, porque esos del Estado Mayor Presidencial, ¡ay, nanita!”, ironizó.

López Obrador también respondió a las acusaciones de la presidenta Boluarte, quien insinuó que el mandatario mexicano tenía “aspiraciones dictatoriales”. El Presidente aclaró que al término de su mandato se retira de la política y reviró las acusaciones e incluso calificó de espuria a la presidenta peruana, a quien exigió liberar al expresidente Castillo, que sí fue electo por el pueblo de manera legítima.

“Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo. Y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú, y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo; entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente nada más por su origen popular”, denunció.

Más tarde, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, se pronunció en contra de las declaraciones de López Obrador. A través de un pronunciamiento, la canciller aseveró que el único responsable de que se haya detenido la Alianza del Pacífico es el mandatario mexicano.

“Los argumentos aludidos hoy (ayer) por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde a nuestro país, muestran insensatez y una visión sesgada que no se condicen con el reconocimiento del mandato constitucional de la señora presidenta de la República ratificado por la comunidad internacional en su conjunto”, indicó.