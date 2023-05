Problemas con Perú iniciaron antes de la destitución de Pedro Castillo, aclara AMLO

El pleito con Perú no inició por la destitución del ex presidente Pedro Castillo, sino que viene desde la operación para rescatar al expresidente de Bolivia Evo Morales, aclaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en varias ocasiones ha insistido en que su fuerte no es la venganza, pero tampoco olvida.

"No crean que las diferencias con el Perú las tenemos a partir de la injusticia que cometieron destituyendo y encarcelando al presidente legal y legítimo Pedro Castillo, no desde antes, a lo mejor ustedes ya no se acuerdan pero se decidió ir a buscar a Evo Morales porque lo habían destituido", recordó esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional.

El presidente de México explicó que en aquella ocasión se fue a buscar al expresidente Evo Morales en un avión de la fuerza aérea mexicana para salvarle la vida, algo que calificó como un episodio muy lamentable y grave.

Pero, abundó que tras el rescate a Evo Morales "¿Qué creen que hicieron los del gobierno de Perú entonces?, nos prohibieron el uso del espacio aéreo eso no se olvida, recibiendo instrucciones de quien sabe dónde", denunció.

El presidente López Obrador agregó que el avión de la fuerza área tuvo que hacer varias maniobras para evitar cruzar el espacio aéreo de Perú y Bolivia, por lo que tuvo que viajar hasta Paraguay, poniendo en riesgo la integridad de los pilotos mexicanos que volaron prácticamente sin combustible y al llegar recargaron la aeronave.

El regreso tuvo que ser a través de Brasil, a pesar de que el presidente en turno Jair Bolsonaro, no coincidía con las políticas instrumentadas por Evo Morales en Bolivia.

El presidente López Obrador también acusó que el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa supuestamente emanado de la izquierda, tampoco permitió el paso del avión mexicano, complicando el rescate de Evo Morales Ayma.

Síguenos en Google News

DAN