AMLO afirma que a la Suprema Corte ‘ya la perdimos’; está al servicio de una minoría, acusa

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválido el acuerdo presidencial para declarar como seguridad nacional a todas las obras y proyectos de la actual administración federal, demuestra que a aquella “ya la perdimos” , dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que, a causa de esto fue que su gobierno se adelantó al fallo jurisdiccional y decidió emitir un nuevo acuerdo para proteger a obras específicas de la administración pública.

“Nos adelantamos, porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste: el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente y la Corte como se dice coloquialmente 'ya la perdimos'.

"Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados de la minoría, de lo que conceptualmente teóricamente se conoce como la oligarquía que es el poder de los ricos”, acusó el mandatario.

Ministros no respetan la Constitución, acusa AMLO

Cuestionado en torno a las declaraciones del ministro Alberto Pérez Dayán, quien había sostenido que nada doblegaría a los ministros que están empeñados en la defensa de la Constitución, López Obrador dijo que son ellos, los ministros, quienes no respetan a la Carta Magna.

“Ellos no defienden la constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Eso es una mentira, tan no la defienden que ellos la violan ; no estoy inventando nada, el [artículo] 117 establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república y ellos ganan cuatro cinco veces más de lo que yo gano, y con argucias legaloides ellos tienen privilegios violando flagrantemente la Constitución; entonces que no vengan aquí con demagogia porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, enfatizó.

López Obrador dijo que el divorcio entre los impartidores de justicia y el pueblo es inocultable y por eso reiteró en la necesidad de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo a propuesta del Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“La mayoría estará de acuerdo en que sí se elijan, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo los clasistas, los elitistas piensan que el pueblo no debe participar, pueden ser abogados desde luego, maestros con doctorado, desde luego, gente integra, honesta, con vocación de justicia… entre todos se elige; que se conozcan sus trayectorias, cómo no se va a poder escoger entre 100 los mejores a 11, la mitad mujeres, la mitad hombres; si el pueblo decide ¿por qué no?”, cuestionó el mandatario.

