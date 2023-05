Ricardo Monreal afirma que 'decretazo' de AMLO no es desacato ni confrontación con la Corte

El senador de Morena, Ricardo Monreal aseguró que el nuevo decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador no es un desacato, ya que tiene nuevos elementos que lo convierten en legal.

Además, dijo que no existe conflicto entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial , sino solo un desarreglo institucional.

“No hay ningún desacato, ayer que lo revisé profundamente cuando se publicó, no es el mismo decreto. El primero era para construcción y no estaba acompañado de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Se acata la invalidez de un decreto, pero se emite uno nuevo que contiene más elementos que lo convierten en un acto de legalidad ”, explicó.

Preciso que el nuevo acuerdo señala que las obras son estratégicas para el país , por ello, el decreto refiere únicamente señalar como de seguridad nacional y de interés público la construcción, operación, funcionamiento de los espacios de administración de infraestructura del Tren Maya, Corredor Interoceánico, y tres aeropuertos.

te puede interesar FOTOS del Tren Maya: Así se verá el primer convoy que llegará a México el 8 de julio

“El acuerdo de ayer que se declara de interés público el desarrollo de obras del Gobierno Federal es amplio y general, que al referirse a los proyectos se expide bajo el principio de legalidad. El primer documento carecía de suficiente motivación para justificar que era de seguridad e interés nacional a diferencias de este nuevo, sí lo justifica”, detalló.

Monreal Ávila mencionó que no se exime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda revisarlo ante una acción de inconstitucionalidad que se presente.

Detalló que no existe conflicto entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial, sino solo un desarreglo institucional , sin embargo, dijo que a través del diálogo se puede arreglar. “No hay crisis constitucional, no hay desacato o confrontación de poderes, sino solo un desarreglo institucional que se debe arreglar a través del diálogo”, dijo.

Sobre el llamado de Porfirio Muñoz Ledo de crear una nueva corriente dentro de Morena para los aspirantes que se sienten rechazados, mencionó que no se encuentra en esa búsqueda y seguirá luchando dentro de su partido, además que no tiene en puerta un plan B, ni contender fuera de Morena. “Me quedaré en Morena porque desde enero lo decidí y ahora lo reitero, nunca he hablado de ese tema del que menciona Porfirio Muñoz Ledo” , agregó.

Síguenos también en Google News

FBPT