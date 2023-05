Ministra Piña incurrió en ‘despropósito y exceso’ con mensajes a Armenta, acusa Monreal

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, emprendió un desarreglo contra el Poder Legislativo a raíz de los mensajes que le envió al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, vía WhatsApp, lo cual, dijo, fue un “despropósito y un exceso”.

“Podríamos decir que no es una crisis profunda, sino un desarreglo institucional, ya no sólo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sino incluso ahora ella decidió emprender un desarreglo con el Poder Legislativo. En ese sentido, me parece muy delicado, no tiene precedente en la historia constitucional de México… debe de aceptarse que fue un despropósito y un exceso”, expresó en un video compartido en redes sociales.

El legislador recalcó que Armenta Mier estuvo en su derecho de denunciar lo que calificó como una “grave y delicada situación”, debido al contenido de la conversación en el que Piña Hernández le reclama por sus declaraciones en contra de los fallos emitidos por la Suprema Corte.

Monreal Ávila argumentó que los mensajes enviados por la ministra tuvieron una actitud de desmesura, arrogancia e imprudencia que no pueden acompañar la función pública y que “no podemos, de ninguna manera, aceptar que sean características de un servidor público".

Morena respaldará a Armenta si decide denunciar, dice Monreal

Dado que Piña Hernández admitió ser la autora de los mensajes que exhibió Alejandro Armenta, Ricardo Monreal dijo que su compañero de bancada tiene el derecho de interponer los recursos que considere pertinentes para preservar su quehacer como legislador, pues advirtió que el tono y contenido de la conversación podrían resultar violatorios de sus derechos.

“Nadie puede ser reconvenido, nadie de los que somos legisladores, no podemos ser reconvenidos por ninguna autoridad porque es nuestra facultad y es nuestra función. Eso es lo que nos protege el fuero, el no ser reconvenidos por ningún poder y ninguna autoridad”, recalcó Monreal Ávila.

En caso de que el presidente de la Mesa Directiva decida proceder, Ricardo Monreal aseguró que la mayoría legislativa, es decir, Morena, lo respaldarán.

En cuanto al segundo decreto presidencial publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para declarar al Tren Maya y otros proyectos como de seguridad nacional, luego de que la Corte invalidó uno similar, el senador dijo que la acción fue constitucionalmente válida.

