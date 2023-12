Claudia Sheinbaum concluye una semana más de precampaña junto a poco más de 60 mil personas

En su quinta semana de recorridos por toda la República Mexicana como precandidata a la presidencia por la colación “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, llevó un mensaje a favor de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación a poco más de 60 mil personas de cuatro estados y la Ciudad de México.

MÁS INFORMACIÓN Transformación es cero privilegios: Sheinbaum

Fue ante 20 mil militantes de la capital del país en las alcaldías Cuajimalpa e Iztacalco, donde Sheinbaum Pardo puntualizó que en la 4T los compromisos se cumplen gracias a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Así mismo Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con 5 mil militantes y simpatizantes de Matehuala, San Luis Potosí, mientras que en Tamaulipas, en los municipios de Ciudad Victoria y Ciudad Madero la precandidata llevó el mensaje a favor de la 4T ante 10 mil 500 personas.

Continuando con su recorrido por lo largo y ancho de México, Sheinbaum Pardo llegó a la zona noroeste del país en Baja California Sur, dónde se reunió con 10 mil personas en Los Cabos y La Paz y finalmente en Baja California la precandidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) culminó su quinta semana de precampaña junto a 15 mil personas del municipio de Rosarito.

